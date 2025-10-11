เลขาฯ นายก อบจ.สงขลา เตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่าเป็นบุคคลล้มละลาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ธนิศร์ ทองสุข” เลขาฯ นายก อบจ.สงขลา แจงถูกบิดเบือนข้อมูล ยืนยันไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย เตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
วันนี้ (11 ต.ค.) นายธนิศร์ ทองสุข เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เปิดเผยภายหลังมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และเพจบางแห่ง เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตนเป็น “บุคคลล้มละลาย” ยืนยันข้อเท็จจริงว่าไม่เป็นความจริง และขณะนี้ได้ชำระหนี้ส่วนต่างเรียบร้อยแล้วทุกบาททุกสตางค์
นายธนิศร์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเมื่อปี 2557 ขณะตนยังปฏิบัติงานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาทวี ได้ดำเนินธุรกรรมให้แก่บุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ โดยเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้น ไม่ใช่ของตนเองแต่อย่างใด ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ค้างชำระหนี้จนถูกฟ้องร้องและถูกบังคับคดี ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่ง ไม่ใช่คำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ภายหลังมีการประนีประนอมหนี้กัน และปัจจุบันนายธนิศร์ได้ชำระหนี้ส่วนต่างแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ครบถ้วนแล้ว พร้อมอยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
“ผมยินดีให้ทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทุกประการ เพราะผมมั่นใจในความสุจริตและความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมา ผมไม่ได้ต้องการสร้างกระแสหรือเรียกร้องความสนใจใด ๆ เพราะคนในพื้นที่รู้จักตัวตนของผมดี” นายธนิศร์ กล่าว
ทั้งนี้ นายธนิศร์ยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จไปเผยแพร่ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หน้าที่การงาน และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
“การถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ส่งผลกระทบต่อผมและครอบครัวอย่างมาก รวมถึงความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ผมจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเอง”
นายธนิศร์ กล่าวว่า จะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคม