สมาคมอสังหาฯภูเก็ต จัดแข่งกอล์ฟการกุศล “P-REA Charity Golf 2025” รายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลฉลอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2568 “P-REA Charity Golf 2025” มอบรายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลฉลอง
วันนี้ (11 ต.ค.ฐ68) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดการแข่งยขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2568 “P-REA Charity Golf 2025” โดยมี นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ สันตอรรณพ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันร่วมแถลงข่าว ณ สนามกอล์ฟ Red Mountain ต.กะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสมาคมอสังหาฯ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟฯ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ สนามกอล์ฟ Red Mountain ต.กะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ในโอกาสนี้ สมาคมอสังหาฯ ได้มอบรายได้ที่ได้จากการจัดการแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนก่อสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลฉลอง โดยมี นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นตัวแทนรับมอบ
นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว เพื่อกระชับความสัมพันธ์สมาชิกของสมาคมฯ ร่วมไปถึงเพื่อจัดหารายได้มอบให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆในภูเก็ต โดยปีนี้มอบให้กับโรงพยาบาลฉลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสปอนเซอร์และสมาชิกสมาคมฯ และปีนี้มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันหมด 80 คน
ด้านนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลองกล่าวว่า โรงพยาบาลฉลองเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งใหม่ของภูเก็ต ที่จะมาดูแลรักษาพยาบาลประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฉลอง ราไวย์ กะตะ กะรน ขณะนี้รองรับได้ 48 เตียง แต่สามารถที่จะขยายได้ถึง 150 เตียง เพื่อแบ่งเบาการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่หนาแน่นมากๆ ในปัจจุบันนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลฉลองมีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางอยู่ทั้งหมด 17 คน แต่ยังไม่ห้องผ่าตัด ในปีที่แล้วต้องส่งต่อคนไข้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวชิระถึง 1,200 คน ทั้งๆที่มีแพทย์พร้อมแต่ขาดห้องผ่าตัด
ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดขึ้นโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์การผ่าตัดทั้งสิ้น 62 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับการบริจาคทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต รวมไปถึงภาคเอกชน ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาไปบางส่วนแล้ ยังขาดอีก 19 ล้านบาท จึงขอขอบคุณทางสมาคมอสังหาฯภูเก็ตที่ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลและร่วมสมทบทุนในครั้งนี้