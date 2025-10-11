ชาวต่างจุดพลุระเบิดที่ชายหาดป่าตอง ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ชุดสืบสวนป่าตองเร่งหาตัวคนจุด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกิดเหตุ 2 ชาวต่างชาติจุดพลุที่บริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย ชุดสืบสวนตำรวจป่าตองเร่งหาตัวคนจุด
เมื่อเวลา 00.15 น. วันนี้ (11 ต.ค.) ร.ต.ท.วิษณุ ชูมี รองสว.สอบสวน สภ.ป่าตอง ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีอาญา ได้รับแจ้งเหตุ กลุ่มเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ได้ทำการควบคุมตัวชาวต่างชาติ จำนวน 2ราย คือ MR.AL-AMRI BASIM BADAR และ MR.AL-BREIKI HAMOOD สัญชาติโอมาน โดยกล่าวหาว่าได้เป็นผู้จุดพลุทำให้ก่อประกายไฟขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และ ทรัพย์สินเสียหาย โดยมีพยาน 2 คน ยืนยันเบื้องต้นว่า ชายชาวต่างชาติ 2 คนนี้เป็นผู้จุดพลุ แต่ต่อมาเมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ให้การว่าไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติ ทั้งสองคนเป็นผู้จุดหรือไม่
ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงได้ทำการสอบปากคำ MR.AL-AMRI BASIM BADAR และ MR.AL-BREIKI HAMOOD ได้ให้การว่า ขณะเกิดเหตุตนได้เดินบริเวณริมถนนทวีวงศ์ ตรงข้ามหาดป่าตอง และเมื่อได้ยินเสียงพลุ จึงได้เดินข้ามถนนเพื่อมาดู ต่อมาเมื่อเสียงพลุสงบลง ได้มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ล้อมพวกตนไว้ และ กล่าวหาว่าพวกตนเป็นผู้จุดพลุ จากนั้นได้มอบคลิปวีดีโอดังกล่าว ไว้ให้แก่พนักงานสอบสวน จากการตรวจสอบรายละเอียดในคลิปวีดีโอ เป็นความจริง ตามที่ชาวต่างชาติทั้งสองคนให้การ
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด บริเวณที่มีการจุดพลุ ปรากฎภาพบุคคลสองคน หญิง 1 คน สวมใส่ชุดสีดำ และ ชาย 1 คน สวมใส่ชุดสีขาว คล้ายคนต่างชาติ ได้ร่วมกันจุดพลุบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดประกายไฟขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบมีบุคคลิคไม่ตรงกับ MR.AL-AMRI BASIM BADAR และ MR.AL-BREIKI HAMOOD จึงได้ปล่อยตัวไป และให้เจาหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ MR.ALSUHIBANY ABDULKARIM SALEH M ผู้เสียหายนั้น ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่า ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และไม่ติดใจดำเนินคดีกับผู้ใด เนื่องจากต้องการพักผ่อน