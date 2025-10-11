หาดทิพย์ครบรอบ 56 ปี ร่วมปรับปรุงโรงอาหารมอบให้โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ จ.สงขลา

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีของการดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยการปรับปรุงอาคารโรงอาหารให้มีความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มอบให้แก่ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นายพุทธพร ราชปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ–ทรัพยากรบุคคล บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบให้แก่ ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสทิงพระ และนายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นจากคณะครู นักเรียน และชาวหาดทิพย์ที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้
การปรับปรุงโรงอาหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของหาดทิพย์ในการเติบโตเคียงข้างและผูกพันกับชุมชนภาคใต้มาตลอด 56 ปี