ตม.สงขลารวบ 13 ต่างด้าวลอบเข้าเมืองจากมาเลย์คาดไปร่วมแกงค์สแกมเมอร์ที่เมียนมา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตม.สงขลาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว และ สภ.ทุ่งลุง สกัดจับ 13 ต่างด้าว ลอบเข้ามาจากมาเลเซียทาง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ประทับขาเข้าปลอมในหนังสือเดินทาง คาดถูกส่งตัวไปร่วมแกงค์สแกมเมอร์และพนันออนไลน์ในประเทศเมียนมา
วานนี้ (10 ต.ค.) เวลาประมาณ 20.00 น. ชุดสืบสวน ตม.สงขลาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจ สภ.ทุ่งลุง เข้าตรวจสอบรถตู้โดยสารขณะจอดพักที่ลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากที่ได้สืบสวนขยายผลตามข่าวการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จนทราบว่าจะมีขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาจากประเทศมาเลเซียผ่าน จ.สงขลา จึงได้วางกำลังเฝ้าติดตามจนพบรถตู้โดยสารซึ่งเป็นรถเป้าหมายคันนี้
ตรวจภายในรถพบคนต่างด้าวจำนวน 9 คนชายสัญชาติ แบ่งเป็นสัญชาติเคนยา 5 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน และหญิง 1 คน ชายสัญชาติอูกันดา 2 คน สัญชาติไนจีเรีย 2 คน แบ่งเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ทั้งหมดมีหนังสือเดินทาง แต่ภายในเล่มมีรอยตราประทับขาเข้าราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอม
คนขับรถตู้ ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายนาเซร์คาน อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นคนไทยและมากับรถตู้คันนี้ด้วย ให้มารับคนต่างด้าวทั้ง 9 คน ไปส่งสถานีขนส่งหมอชิต ก่อนขึ้นรถได้ตรวจแล้ว ทุกคนมีหนังสือเดินทางและรอยประทับตราเข้าราชอาณาจักร จึงยอมให้ขึ้นรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยาน
ส่วนนายนาเซร์คาน ซึ่งยืนอยู่ใกล้กัน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากนายหน้าที่ประเทศมาเลเซียให้รับคนต่างด้าวจำนวน 13 คนมาจากช่องทางธรรมชาติด้าน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ไปส่งที่กรุงเทพฯจำนวน 4,920 ดอลล่า หรือราว 161,000 บาท ก่อนขึ้นรถได้เอาหนังสือเดินทางไปให้บังน้อง คนพื้นที่ อ.ตากใบ ประทับตราปลอมเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ เมื่อมาถึง จ.สงขลาได้ว่าจ้างรถตู้ ซึ่งนั่งได้เพียง 9 คน อีก 4 คน จัดให้ขึ้นรถโดยสารประจำทาง
ด้าน พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.ตม.จ.สงขลา ได้ประสานให้ ตม.สกัดจับคนต่างด้าวเพิ่มอีก 4 คน ขณะโดยสารบนรถประจำทางสายยะลา-กรุงเทพฯ ในเขตท้องที่ สภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายนาเซร์คาน ยังให้การเพิ่มเติมอีกว่า เคยรับคนต่างด้าวเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว ได้ยินจากผู้ว่าจ้างว่า เมื่อถึงกรุงเทพแล้วจะมีคนมารับไปประเทศเมียนมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งให้ทราบว่า นายนาเซร์คานต้องถูกจับกุมข้อหาให้ที่พักพิง ให้การช่วยเหลือด้วยประการใดๆ แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนคนต่างด้าวทั้ง 13 คนถูกจับกุมข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้รอยตราประทับปลอมฯ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ชูธเรศ กล่าวว่า ในเบื้องต้น คนต่างด้าวทั้ง 13 คนยังไม่ให้การใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อ้างเพียงแต่ว่าแค่ต้องการมาเที่ยวที่เมืองไทยเพียง 2-3 วันแล้วจะกลับเท่านั้น แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่า หลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดในการตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ให้กลุ่มคนบางสัญชาติที่มีความเสี่ยงไปทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้นายหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยบินมาลงที่ประเทศมาเลเซียแล้วผ่านประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติไปสู่ฐานที่ตั้งของแกงค์สแกมเมอร์
การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.ตม.จว.สงขลา พ.ต.อ.กฤษณัฐ มนัส ผกก.3 บก.ทท.3 และ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เดชประมวลพล ผกก.สภ.ทุ่งลุง