ลงพื้นที่ครั้งแรก! นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมหลายฝ่ายมอบนโยบายดับไฟใต้

ปัตตานี - “นายกฯ อนุทิน” ถึงค่ายสิรินธร นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วม รมว.กลาโหม รมว.ต่างประเทศ ผบ.ทบ. แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าฯ 7 จังหวัดภาคใต้ และหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ หาแนวทางสันติภาพชายแดนใต้
วันนี้ (11 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงค่ายสิริธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรก หลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเริ่มรัฐบาลใหม่
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยมี พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมด้วย
การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขคนใหม่ หลังว่างเว้นไปกว่า 2 ปี และการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงนโยบายว่าจะทำในช่วงเวลา 4 เดือนก่อนยุบสภา