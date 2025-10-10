พบผู้ต้องสงสัยลอบวางระเบิดยะลาแล้ว 2 ราย คาดวางทุกจุดภายในวันเดียวกัน

ยะลา - คืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลนครยะลา พบผู้ต้องสงสัยแล้ว 2 คน คาดวางทุกจุดในวันเดียวกัน ใช้ขวดอะลูมิเนียมทำสะเก็ดบรรจุในถุงคลุมด้วยถุงขนม เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบวงจรปิดเพิ่มเติม
จากกรณีเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 20.05 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรวม 8 จุด ในพื้นที่ สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) และสวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ความคืบหน้า วันนี้ (10 ต.ค.) หน่วยงานด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยแล้ว 2 คน ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ลงมือวางระเบิดและผู้ดูต้นทาง ในบริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่า “รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วจำนวน 2 คน” และอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการอื่นหรือไม่ และคาดว่ามีการลงมือวางระเบิดทั้งหมดภายในวันเดียวกัน เนื่องจากวันถัดไปมีการจัดงานสำคัญในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้การเข้าวางระเบิดยากขึ้น
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ระเบิดมีลักษณะเหมือนกันทุกจุด บรรจุในถุงพลาสติกคลุมด้วยถุงขนม เช่น ถุงกาแฟหรือถุงสาหร่าย ภายในมีสะเก็ดจากขวดอะลูมิเนียมที่สั่งซื้อได้ทางออนไลน์ ราคาขวดละไม่กี่บาท ซึ่งคนร้ายใช้แทนชิ้นส่วนโลหะสเก็ตทั่วไป
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยรอบพื้นที่สวนขวัญเมือง ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. มีประชาชนจำนวนมากออกกำลังกายและพักผ่อน ทำให้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทราบเส้นทางการเข้ามาและหลบหนีของคนร้ายแล้ว คาดว่าหลบหนีออกไปทางนอกเขตเทศบาลนครยะลา