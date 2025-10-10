ชุดสืบภาค 9 นำทีมเข้าจับคนร้ายแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่ 5 แสนบาทถึงเชียงใหม่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ –ชุดสืบสวนภาค 9 นำทีมตามจับคนร้าย 1 ในแก๊งอุ้มหญิงสาวกับแฟนหนุ่มเรียกค่าไถ่ 5 แสนบาทที่สตูล เมื่อปี 2567 โดยตามไปจับหลังหนีกบดานที่เชียงใหม่ อ้างคิดจะมอบตัวแต่กลัวไม่ได้ประกันตัวจากประวัติที่ยาวเป็นหางว่าว
วันนี้ (10 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจนำทีมโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ที่มี พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.9 เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับกำลังของ ปพ.บก.สส.ภาค 9 ชุดสืบสวนสภ.ละงู จ.สตูล และชุดสืบสวน สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตามไปจับกุม นายกิตติพศ น้ำผุด อายุ 31 ปี หรือเกมส์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูล ที่ จ.273/2567 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ข้อหาร่วมกันให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ โดยเอาตัวบุคคลกว่า 15 ปีขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้าย และยังเป็นผู้ต้องหาที่ถูกขึ้นแบล็กลิสต์ หมายจับตามประกาศปฏิทินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 189 รางวัลนำจับ 80,000 บาท
เจ้าหน้าที่ได้เดินทางขึ้นไปตามไปจับกุมถึงบ้านเช่าในพื้นที่ ม.6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หลังจากที่ร่วมกันก่อเหตุอุ้มหญิงสาวพร้อมแฟนหนุ่มไปเรียกค่าไถ่ 5 แสนบาท ที่บ้านพักใน จ.สตูล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2567 โดยเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือได้เข้าปิดล้อมบ้านเช่าเพื่อปิดทางหลบหนี และเรียกตัว นายกิตติพศ ออกมา และไม่นาน นายกิตติพศ ก็ยอมเปิดประตูเดินออกจากบ้านมามอบตัวแต่โดยดี และตำรวจได้แสดงหมายจับให้ดู
นายกิตติพศ ยอมรับสารภาพว่า ร่วมกับเพื่อนร่วมแก๊งก่อเหตุอุ้มหญิงสาวพร้อมแฟนหนุ่มไปเรียกค่าไถ่จริง หลังก่อเหตุได้หลบหนีขึ้นมากบดานอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับแฟนสาว หลังจากที่รู้ว่าเพื่อนร่วมแก๊งคนอื่นถูกตำรวจตามจับได้เกือบหมดแล้ว และอ้างว่าคิดจะเข้ามามอบตัวแต่ว่ายังกลัวจะไม่ได้รับการประกันตัวสู้คดี จึงหนีมาอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยติดคุกมาแล้ว 9 ปี และมีคดีติดตัวยาวเป็นหางว่าว เริ่มจากปี 2553 ถูกจับข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษของ สภ.เมืองตรัง, ปี 2556 ถูกจับคดีเสพยา สภ.กันตัง จ.ตรัง, ปี 2556 ถูกจับคดีเสพยา ของ สภ.เมืองตรัง, ปี 2556 ก่อเหตุยกพวกดวลปืนกับคู่อริในงานกินเจของ จ.สงขลา มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ 2 คน, ปี 2557 ถูกจับคดีมีไว้ในครอบครองจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 สภ.เมืองตรัง, ปี 2567 ถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติด และล่าสุดเมื่อ 5 ส.ค. 2567 ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันเพื่อมาให้ได้ซึ่งค่าไถ่และเป็นที่มาของการถูกจับกุมในครั้งนี้
หลังถูกจับกุมตำรวจได้คุม นายกิตติพศ ไปทำบันทึกจับกุมที่ สภ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก่อนคุมตัวส่ง สภ.ละงู พื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามากฎหมายต่อไป