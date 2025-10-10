โรงแรมเอรินนารา จับมือ Mercedes-Benz Club จัด Arinara Mercedes-Benz Road Cruise เชื่อมท่องเที่ยวอันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โรงแรม Arinara Beach Resort Phuket จับมือ Mercedes-Benz Club Thailand จัดกิจกรรม Arinara Mercedes-Benz Road Cruise เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว 3 จังหวัดอันดามันสร้างภาพลักษณ์อันดามันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความหรูหราและวัฒนธรรม
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสยาม เศรษฐบุตร ประธานบริหารเมอร์เซเดส-เบนซ์ คลับ (ประเทศไทย) และ น.ส.สิริรัตน์ เมอร์ฟีย์ ผู้บริหารระดับสูง Arinara Beach Resort Phuket ร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2025” โดยมี นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผอ.ททท.ภูเก็ต ตัวแทน ททท.กระบี่ หน่วยงานภาครั้ฐ เอกชน เพื่อประกาศความพร้อมก่อนเปิดคาราวานรถยนต์สุดหรูระดับตำนานที่จะรวมตัวกันเฉลิมฉลองเส้นทาง 3 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต ในวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 นี้ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Arinara Beach Resort Phuket
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง Mercedes-Benz Club Thailand และ Arinara Beach Resort Phuket พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Vietjet Air, Kata Rocks by Indefinite Luxury, Andamanda Phuket และ Old Phuket Farm เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างภาพลักษณ์ภูมิภาคอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งความหรูหราและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
นอกจากความยิ่งใหญ่ของคาราวานรถยนต์คลาสสิกสุดหรูแล้ว กิจกรรมยังมุ่งเน้นการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อซ่อมแซมสถานเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก พร้อมเปิดมุมศิลป์ผ่านผลงานเพ้นท์ “เต่าทะเล” โดย 5 ศิลปินชื่อดังของไทย
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของ “Arinara Mercedes-Benz Road Cruise 2025” ที่จังหวัดกระบี่ จุดเริ่มต้นแห่งการเดินทาง พร้อมพิธีต้อนรับโดยรองผู้ว่าฯ กระบี่ และกิจกรรมสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองน่ารัก ,จังหวัดพังงา สัมผัสความงดงามของเมืองหุบเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
และที่ จังหวัดภูเก็ต เมืองปลายทางสุดหรู กับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เยี่ยมชม Old Phuket Farm ปล่อยเต่ามะเฟืองคืนทะเล และดินเนอร์สุดพิเศษที่ Kata Rocks ปิดท้ายด้วยค่ำคืนแห่งความทรงจำที่ The Beach Phuket (Arinara Beach Resort Phuket)พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล และ แคทรียา อิงลิช ร่วมด้วยการแสดงพิเศษจาก อันดามันดา ภูเก็ต และ สยามเนรมิต