เสียงสะท้อน จากผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน กรณี นทท.อิสราเอลเข้ามาเที่ยว ประกอบอาชีพบน เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - เสียงสะท้อน จากผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่เข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ บนเกาะพะงัน ระบุมีทั้งคนดีและไม่ดี พร้อมฝากถึงหน่วยงานรัฐเร่งหามาตรการ ในการป้องกันเพื่องไม่ให้เกิดปัญหากระทบการท่องเที่ยว
ภายหลังจาก ทีมีกระแส กรณีเพจสื่อโซเชียล ได้นำเสนอปัญหาและผลกระทบ จากนักท่องเที่ยว กลุ่มชาวอิสราเอล ในพื้นที่เกาะพะงัน ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสนราเอล มาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก มีกว้านซื้อที่ดิน ทำธุรกิจโดยมิชอบ จนกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมมายาท ทั้งๆที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาใช้วัตถุ ในบ้านเรา ต้องเคารพกฎหมายบ้านเรา พร้อมตั้งคำถาม "ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะพะงันจากการถูกกลืนชาติ" พร้อมฝากถึงหน่วยงานรัฐเร่งหามาตรการ ในการแก้ปัญหา ล่าสุดได้มีการสอบถาม
โดย นายชนพัฒน์ อ่อนแก้ว ผู้ประกอบการนำเที่ยว ในอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำหรับในมุมมองส่วนตัว ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลรุ่นใหม่ ที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งเข้ามาในลักษณะหนีความวุ่นวาย หนีสงคราม จากประเทศของเค้า และมีการย้ายเข้ามาในรูปนักท่องเที่ยว และ มีการตั้งกลุ่มเครือข่ายกันในพื้นที่เกาะพงัน และ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน อยากให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอล เค้าเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และเคารพ กฏกติกา ของบ้านเรา และ ปฏิบัติตามกฏหมายของเมืองไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย ที่มีความเห็นต่างในด้าน ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา
แต่ถ้ามองในมุมของการท่องเที่ยว เราก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอล ก็นำรายได้เข้ามาให้กับเกาะพงัน ซึ่งชาวอิสราเอลที่เข้ามามีหลายกลุ่ม บางกลุ่มที่เข้ามา ก็เข้ามาทำธุรกิจ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ปฏิบัติ และ ประพฤติตัวน่ารัก เข้าใจคนไทย อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักปฏิบัติและเข้าใจประเพณี ของเกาะพะงัน แต่ก็มีบางกลุ่ม ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ใช้กริยาแข็งกร้าว ตั้งตัวเป็นนายทุน และเข้ามาสร้างปัญหา ตามที่เป็นข่าว
แต่หาก หากมองในมุมภาพพจณ์การท่องเที่ยวที่พัฒนา หลังจากเกิดโควิดที่ผ่านมา ถือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิสราเอลเพิ่มขึ้น 75% ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ การปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม ในระหว่างการเข้ามาอยู่ในบ้านเรานั้น สำหรับตนเองแล้ว จากที่ได้มีการสัมผัสนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล นักท่องเที่ยวน่ารัก แต่มีเฉพาะกลุ่มที่ปฏิบัติตัวไม่น่ารัก อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้
ด้านนายทวิช สมหวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น และ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านหาดริ้น ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตนดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวเช่น ฟูลมูลปาร์ตี้ และ กิจกรรมในด้านอื่น ความคิดเห็นของตน นักท่องเที่อิสราเอลซึ่งประชากรของเค้ามีประมาณ 7-10 ล้านคน คาดว่าเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกือบทุกคน ซึ่งการที่เค้าตัดสินใจมาเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากชอบด้านธรรมชาติ แต่ส่วนหนึ่งก็มาเที่ยวในด้านกิจกรรมเป็นส่วนมาก และ บางส่วนเข้ามาเปิดกิจการ ร้านอาหาร และอื่น ลักษณะนิสัยความเป็นส่วนตัวของอิสราเอล จะไม่ค่อยเหมือนกับชนชาติอื่น ชาวอิสราเอลส่วนหนึ่ง ลักษณะไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ ไม่ให้ความเคารพ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำคัญ เค้าต้องให้ความร่วมมือกับชุมชน ในด้านวิถีของชุมชน เพราะเค้าเข้ามาอยู่บ้านเรา เค้าต้องเคารพกฏกติกาของบ้านเมืองเรา ในฐานที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่ และส่วนหนึ่งต้องเคารพกฏหมายไทยด้วย หากเค้ามาเที่ยวเค้ามีสิทธิ์แค่นักท่องเที่ยว แต่ถ้าหากจะเข้ามาทำธุรกิจ ต้องได้รับใบอนุญาตการเปิดให้ถูกต้อง
จึงฝากถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในการนำมาตราการมาใช้อย่างเข็มแข็ง ให้ชัดเจน และ ถูกต้อง และบังคับใช้เคร่งครัด หากปล่อย ปละละเลย ต่อไปสังคมก็จะทำให้มีปัญหากับประชาชนในท้องถิ่น จึงขอฝากไว้กับหน่วยงานรัฐ ที่ต้องดูแลอย่างขวดขัน อย่าปล่อยให้ประชาชนคนไทยเจ้าของพื้นที่ ต้องมาทะเลาะกันกับนักท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีก็มีเยอะ แต่นักท่องเที่ยวสัญชาติอิสราเอลจะเห็นชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแบบนี้ มามีอภิสิทธ์นอกเหนือ ไปจากวัฒนธรรม ประเพณี และ ออกนอกกรอบกฏหมายไทย
ที่ตนเจอส่วนตัวเรื่องกฏจราจร การขับรถผ่านไฟแดง การจอดรถบนถนน เค้านึกอยากจะจอดก็จอด โดยไม่สนใจว่าเส้นทางถนนต้องมีไว้ให้รถวิ่งส่วนทางกัน ตนก็พยายามเข้มงวด ว่ากล่าวตักเตือน หากไมาเชื่อฟังกติกาในพื้นที่ของตน ก็จะไม่สามารถมาใช้วัตถุดิบในพื้นที่หาดริ้นได้เช่นกัน