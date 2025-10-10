รพ.ยะลา เปิดหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท แห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ยะลา - โรงพยาบาลยะลาจัดพิธีเปิด “หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท” นวัตกรรมกู้ชีวิตผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัด แห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มโอกาสรอด ลดความเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยีรังสีร่วมรักษา
วันนี้ (10 ต.ค.) โรงพยาบาลยะลาจัดพิธีเปิด “หน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท (Neurointerventional Radiology)” อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่ต้องผ่าตัด ถือเป็นแห่งแรกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะช่วยก้าวข้ามภาวะอัมพาตและมอบโอกาสให้ชีวิตใหม่แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอด ลดความเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยีรังสีร่วมรักษา
พิธีเปิดหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทจัดขึ้นที่ห้องประชุมสุขนิบง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายหลักในการทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ได้มาตรฐานอย่างทันเวลา โดยไม่ต้องเผชิญกับความล่าช้าจากการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจังหวัดที่ห่างไกล
พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า การจัดตั้งหน่วยฯ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ของจังหวัดให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรักษาด้วยเทคนิค “รังสีร่วมรักษาระบบประสาท” อาศัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง มุ่งเน้นมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลยะลาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างครอบคลุม ทั้งด้านมาตรฐานการรักษา การลดภาวะแทรกซ้อน และการฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่
โดยหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาทนี้ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา การมีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางดังกล่าวในพื้นที่ จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง “ศูนย์กลางการรักษา” ที่จะสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมโดยแท้จริง