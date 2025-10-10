อุโมงค์ กะทู้–ป่าตอง เริ่มตอกเสาเข็ม เม.ย. 69 เปิดใช้ เม.ย. 73 ขณะ ถนนเส้น เมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ เริ่มสร้าง เม.ย. 70

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชัดแล้วเดินหน้าเต็มสูบ อุโมงค์ กะทู้–ป่าตอง เริ่มตอกเสาเข็ม เม.ย. 69 เปิดให้ใช้ เม.ย. 73 ส่วนโครงการ เมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ มั่นใจเริ่ม สร้างได้ เม.ย. 70 เปิดใช้ เม.ย.73 สร้างเสร็จช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้แน่
ปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆ โดยเฉพาะปัญหารถติด ทางการทางพิเศษ จึงได้มีแผนดำเนินโครงการทางพิเศษในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ โครงการทางพิเศษระยะที่ 1 ช่วงกะทู้ - ป่าตอง หรือ โครงการ อุโมงค์ป่าตอง ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเรียกร้องให้มีการดำเนินการมาอย่างยาวนาน เนื่องจากถนนเส้นทางป่าตอง จะต้องขึ้นเขาและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และโครงการทางพิเศษระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่ -เกาะแก้ว - กะทู้ เพื่อใช้เป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนสาย 402 ที่ปัจจุบันมีปัญหารถติดหนักในบางจุดโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมไปแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านต่างๆ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงภูเก็ต นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม รับฟังความคืบหน้าการดำเนิน และแนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การผลักดันของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวในอนาคต
โดยมี นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเสษ 1 ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา ผู้จัดการโครงการเฟส 2 และบริษัทที่ปรึกษา นายธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำโดย นายวิวัฒน์ จินดาพล และ นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยทางการทางพิเศษแห่งประเศไทยได้รายงานความคืบหน้าโครงการ ดังนี้ โครงการอุโมงค์ป่าตอง หรือโครงการทางพิเศษระยะที่ 1 ช่วงกะทู้–ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ แนวเส้นทางเริ่มต้นที่ ต.ป่าตอง บริเวณจุดตัดถนนพระเมตตา ก่อสร้างเป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) โดยเป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. จากนั้นจึงเป็นอุโมงค์คู่ระยะทาง 1.85 กม. ลอดเทือกเขานาคเกิด หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับอีก 1.23 กม. จนสิ้นสุดโครงการที่ ต.กะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล. 4029 (ถนนพระบารมี) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดหาผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างก่อสร้าง
งบประมาณในการดำเนินการ 16,757 ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง10,965 ล้านบาท และ เป็นงบเวนคืน 5,792 ล้านบาท โดย ครม.อนุมัติโครงการเมื่อ เดือน ส.ค. 68 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางการทางพิเศษ ได้เวนคืนที่ดินไปแล้ว 75 % และทางการทางพิเศษจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้าง ในเดือน เม.ย. 2569 สร้างเสร็จ มีนาคม ปี 2573 และเปิดใช้ได้เดือน เม.ย. 73 อย่างไรก็ตามหลังจากสร้างเสร็จ ถ้ายังไม่มีเอกชนเข้ามาบริการจัดการในเรื่องของระบบจัดเก็บค่าทางพิเศษ ก็จะเปิดให้ใช้ฟรีไปก่อน
ส่วน ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ ระยะทาง 30.62 กิโลเมตร เป็นทางระดับดิน อุโมงค์ และ ทางบกระดับ 4 ช่องจราจร รวมทั้งทางยกระดับ โดยผ่านการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ขณะนี้ และ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ กับทางกรมป่าไม้ รวมทั้งเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาได้เสนอรายงาน EIA รวมทั้งเสนอขออนุมัตโครงการ และขอความเห็นชอบรายงาน PPP และหลักการขอความร่วมมือ O&M ของโครงการ และเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ในเดือน พ.ค. 69 นี้
สำหรับโครงการนี้ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 46,752 ล้าน เป็นงบก่อสร้าง24,740 ล้าน และงบค่าเวนคืน 22,012 ล้าน และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน เม.ย.70 เปิด เปิดใช้งานพร้อมกับระยะที่ 1 คือ เดือนเมษายน 2573 เช่นกัน
.
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยจังหวัดจะตั้งคณะทำงานคู่ขนานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมย้ำว่า จะต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทาง เช่น กะทู้และป่าตอง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน
.
ขณะที่ตัวแทนคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุด
.
ส่วนทางด้าน นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ในฐานะตัวแทนพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า เทศบาลได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการเปิดใช้เส้นทางทางพิเศษ โดยมีแนวคิดใช้พื้นที่ใต้ทางหรือบริเวณที่เวนคืนบางส่วนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น การจัดทำที่จอดรถ หรือจัดพื้นที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคต
.
อย่างไรก็ตาม โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต ช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว