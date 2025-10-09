แสนสิริ จับมือ ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต ปีที่ 13 ด้วยแนวคิด “ความดี ยั่งยืน ไม่สิ้นสุด”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – แสนสิริ จับมือ ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต ปีที่ 13 “ความดี ยั่งยืน ไม่สิ้นสุด” จับมือ “YAYEE” แบรนด์ดังภูเก็ต ผุด “ศรัทธาโปรเจค” ผ่านการออกแบบ พัดจีนลายพิเศษ พร้อมพู่ห้อยจากผ้าปาเต๊ะเหลือใช้จากกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ส่งมอบเป็นของขวัญขอบคุณคนภูเก็ตร่วมล้างศาลเจ้า
วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายสุรพงศ์ บำรุงพารา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว “แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ปีที่ 13” โดยมีตัวแทนศาลเจ้า และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง จ.ภูเก็ต
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน นับเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก และเป็นหมุดหมายที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้มาสัมผัสความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวภูเก็ต เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ในช่วงเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เมืองภูเก็ตจะกลายเป็น มหานครแห่งศรัทธา ผู้คนนับหมื่นร่วมกันรักษาศีลและงดเว้นเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ท่ามกลางปรากฏการณ์อิมแพ็กต์ระดับโลก เช่น พิธีกรรม "อิ่วเก้ง" หรือขบวนแห่เทพเจ้า และการแสดงอิทธิฤทธิ์อันน่าอัศจรรย์ของ "ม้าทรง" มหกรรมแห่งเสียงและสีสัน ที่ประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละศาลเจ้าจะยิ่งใหญ่ตระการตา ไฮไลท์ด้วยการจุดประทัดนับล้านดอกที่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเมือง
ความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเทศกาลนี้ ทำให้ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีสมาชิกทั้งหมด 18 เมืองทั่วโลก โดยภูเก็ตเป็นลำดับแรกในอาเซียน เสริมภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมโลก ปัจจุบันงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือ เจี๊ยะฉ่าย ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล โดยดึงดูดผู้เข้าชมหลายแสนคนต่อปี พร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกเรื่อง อาหารแพลนต์เบส (Plant-Based Food) ในระดับภูมิภาค และเป็นเครื่องยืนยันว่า ศรัทธาที่บริสุทธิ์และเข้มแข็งสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ให้กับทั้งชุมชนและโลกได้
ด้าน นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ต ที่สืบทอดมากว่า 200 ปี ตอกย้ำความเป็นส่วนหนึ่ง และเติบโตไปด้วยกันกับชุมชน (Inclusive Growth) โดยในปีนี้ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า ภายใต้แนวคิด “ความดี ยั่งยืน ไม่สิ้นสุด” “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเชื่อในพลังแห่งความดีเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ จากการร่วมแบ่งปัน และส่งต่อวัฒนธรรมการกินเจ ซึ่งไม่เพียงเติมเต็มจิตใจ หากยังเชื่อมโยงผู้คนและชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เราจึงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีร่วมกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้คุณค่าเหล่านี้เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน
"ในปีนี้ แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนกลุ่มลูกบ้านแสนสิริในภูเก็ต กลุ่มลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ พันธมิตรธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน เป็นจิตอาสาทำความดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีครั้งสำคัญนี้ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก ในช่วง 21 - 29 ตุลาคม 2568 โดยจะมีการร่วมกันล้างอ๊าม ทำความสะอาด 5 ศาลเจ้าใหญ่ ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง, ศาลเจ้ากะทู้ และศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล นอกจากนี้ยังเป็นปีแรกที่แสนสิริร่วมตั้งโต๊ะไหว้รับพระ เพื่อรับ "ขบวนอิ้วเก้ง" ขบวนแห่เทพเจ้า และเชิญชวนลูกบ้าน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะท้ายขบวนถือศีลกินผักของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดสร้างความยั่งยืนในภูเก็ต พร้อมร่วมเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติของแสนสิริทั้งในไทยและทั่วโลก กระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเพื่อร่วมประเพณีและผลักดันการท่องเที่ยวภูเก็ตให้คึกคักอีกด้วย” คุณอุทัย กล่าว
นายสุรพงศ์ บำรุงพารา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ไทยพาณิชย์ตอกย้ำบทบาทของธนาคารในการเป็นมากกว่าสถาบันการเงิน ผ่านการส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนผ่านการสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่า โดยปีนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับแสนสิริ สานต่อการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันโดดเด่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมของศาลเจ้าต่างๆ แล้วธนาคารยังต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันและจิตสาธารณะ ไม่เพียงแต่ปลูกฝังค่านิยมด้านการทำความดีให้กับพนักงานทั่วประเทศ แต่ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งความมุ่งมั่นของเราไม่ได้หยุดเพียงการอนุรักษ์ประเพณีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของธนาคารในการสร้างสังคมที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยธนาคารพร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าในฐานะเพื่อนคู่คิดทางการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจในทุกช่วงชีวิต พร้อมร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”
“แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดี พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับชุมชน จึงได้ร่วมมือกับ “YAYEE” แบรนด์พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต นำโดย คุณภูมิ-พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ ทายาทรุ่นสองที่มีแนวคิดในการสร้างคุณค่า และต่อยอดพัฒนาธุรกิจเพื่อคนในชุมชน เกิดเป็น “ศรัทธาโปรเจค” ผ่านการออกแบบพัดจีนลายพิเศษ มอบเป็นของขวัญแทนใจแด่ลูกบ้านแสนสิริที่มาร่วมล้างศาลเจ้าในปีนี้ ของขวัญชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์สำหรับใช้คลายร้อน แต่ได้ถูกยกระดับเป็นเครื่องมงคลที่นำ 2 สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองมารวมเอาไว้ในหนึ่งเดียวผ่านแรงบันดาลใจจาก นกเฟิ่งหวง สัตว์มงคลในตำนานจีน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและเกียรติยศของชาวเปอรานากัน มาตั้งแต่โบราณ รายล้อมด้วยดอกโบตั๋น “ราชินีแห่งบุปผา” สัญลักษณ์ความงามเหนือกาลเวลา ที่จะนำพาความโชคดี ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง มาสู่ผู้ครอบครองในทุกครั้งที่เบ่งบาน พิเศษยิ่งกว่า โดยตัวพัดจะมีพู่ห้อยจากผ้าปาเต๊ะเหลือใช้ ที่ผลิตโดยกลุ่มผู้ต้องขังหญิง และกลุ่มชุมชนต่างๆ พัดลายพิเศษนี้จึงนำทั้งความมงคลมั่งคั่งมาสู่ผู้รับ และนำอาชีพมาสู่ผู้ผลิตด้วยเช่นกัน” นายอุทัย และ นายสุรพงศ์ กล่าวปิดท้าย