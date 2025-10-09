อบจ.สงขลา เปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ อำเภอระโนด สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 68 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวตำบลระโนด เข้าร่วม โดยมี นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอระโนด ที่ได้สืบทอดกันมาช้านานเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักและได้สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป และถือเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวอำเภอระโนดและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางบก และพระราชทานถ้วยรางวัลเรือทรงพระทางน้ำแก่ผู้ชนะการประกวดครั้งนี้
ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดเรือทรงพระทางบกและเรือทรงพระทางน้ำ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การประกวดกลองยาว , การแข่งขันแทงต้ม , การแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 3 , การแสดงบนเวที มหรสพ ดนตรี จากคณะต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้า OTOP จากพื้นที่