ฟูลมูนปาร์ตี้บนชายหาดริ้น เกาะพะงัน ยังปัง นทท.เข้าร่วมคึกคัก

สุราษฎร์ธานี - งานฟูลมูนปาร์ตี้บนชายหาดริ้น เกาะพะงัน ยังปัง นทท.เข้าร่วมคึกคัก พบกันอีกครั้ง วันที่ 5 พ.ย. 68 ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ดแลความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรม
จบกันไปอีก 1 ครั้งกับงานฟูลมูนปาร์ตี้ บนหาดริ้น เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นงานที่รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางมาร่วมงานกันอย่างสะดุกสนาน โดยเมื่อคืนที่ วันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา จากจัดงานดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มงาน พล.ต.ต.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ ผบก.ทท.3 พร้อม นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอาวุโสอำเภอเกาพะงัน พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจ ท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตม.เจ้าหน้าที่ EOD เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าเกาะพะงัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยแถว เพื่อดูแลความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน
เน้นให้กำลังเจ้าหน้าที่ เดินลาดตระเวน ออกตรวจ บนชายหาด และประจำจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่นักท่องเที่ยวเดินผ่าน และ ทางเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำในเรื่องของการกวดขัน และจับกุม กลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัว มาก่อเหตุลักทรัพย์ ชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว ในขณะที่ บริเวณกองอำนวยการร่วม ยังได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ฝ่ายพยาบาลได้ประจำจุด ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว หากเกิดอุบัติเหตุ หรือมึนเมาหมดสติ ให้เข้าไปนอนพักผ่อนภายในบริเวณจุดเต้นท์กองอำนวยการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สแตนด์บายตลอดทั้งคืน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลฟูลมูนในครั้งนี้
ในขณะที่บรรยากาศบนชายหาด นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อหาความสนุกหาความสำราญ ในงานฟูลมูนปาร์ตี้ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา พบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศึกคัก โดยพบว่าห้องพักบริเวณบ้านหาดริ้น เต็มหมด ในช่วงฟูลมูนปาร์ตี้ สำหรับฟูลมูนปาร์ตี้ จะมีการจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือน พฤศจิกายน จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2568 และตรงกับวันลอยกระทง