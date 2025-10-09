ป่วนไม่หยุด! คนร้ายวางระเบิดก่อกวนริมถนนที่ปัตตานี

ปัตตานี – คนร้ายก่อเหตุวางระเบิดก่อกวนริมถนนบริเวณป้ายแจ้งเตือนทางรถไฟ ริมถนนสายปัตตานี -นาประดู่ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เชื่อเป็นฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ต้องการก่อกวนสร้างสถานการณ์
วันนี้ (9 ต.ค.) พ.ต.อ.มุสตอพา มะนิ ผกก.สภ. คกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดบริเวณป้ายแจ้งเตือนทางรถไฟ ริมถนนสายปัตตานี -นาประดู่ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังรับแจ้งจึงได้ประสานชุดเก็บครัววัตถุระเบิดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมปิดเส้นทางไว้ชั่วคราว จากการตรวจสอบพบหลุมระเบิดอยู่บริเวณเสาของป้ายและพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่หรือรถขับผ่านบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าสืบสวนสอบสวนแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ โดยการนำระเบิดขนาดเล็กมาวางไว้ก่อนจะตั้งเวลาระเบิดเพื่อให้เกิดเสียงดังไม่ได้เน้นเป้าหมาย เชื่อคนร้ายพยายามก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่