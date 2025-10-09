รมว.กลาโหมลงชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องทั้งปล้นร้านทอง-ลอบวางระเบิด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รมว.กลาโหมลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ หลังเกิดเหตุปล้นร้านทองใน จ.นราธิวาส ลอบวางระเบิดใน จ.ยะลาและปัตตานี ย้ำทุกส่วนต้องร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
วันนี้ (9 ต.ค.) เวลา 11.00 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง โดยมี พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) พร้อมด้วย พล.ต.ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมหารือ
พล.ท.นรธิป ได้กล่าวต้อนรับว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารู้สึกยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะห่วงใยกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ แผนขับเคลื่อนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2569 โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา 8 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการก่อเหตุรุนแรง ด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะ ด้านภัยแทรกซ้อน ด้านความเคลื่อนไหวขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
ด้านการพัฒนา ด้านการสร้างความเข้าใจ และด้านอื่นๆ โดยเน้นงานการเมืองนำการทหาร และการเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการทดแทนกำลังทหารในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารพื้นที่ภายใต้กลไกปกติของทางราชการ ดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ การบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ด้าน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตั้งใจมารับฟังข้อมูลต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมอย่างรอบด้าน พร้อมติดตามการจัดเตรียมข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ สำหรับแนวทางบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เกิดความประสานสอดคล้องเกื้อกูลกันในทุกมิติ เพื่อดูแลความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะยังได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งด้านสถานการณ์ด้านการข่าว ภาพข่าวความเคลื่อนไหว และการปฏิบัติต่อภาพข่าวที่สำคัญ โครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง ปี 2569 และกรอบแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแนวความคิดในการใช้กำลังและการจัดกำลังรับผิดชอบพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพลได้เน้นย้ำถึงความพร้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ทุกส่วน เชื่อว่าทุกส่วน ทุกหน่วยได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มอย่างเต็มความสามารถ
“สำคัญที่สุดคือ ทุกส่วนต้องร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนอย่างสำคัญยิ่ง รวมถึงได้หารือถึงความคืบหน้าของแผนงานการส่งมอบพื้นที่ จากการบรรยายสรุป เห็นถึงความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในพื้นที่ และคาดการณ์ว่าพื้นที่น่าจะมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ภายในปี 2570 อย่างไรก็ตาม จะมีการประเมินอีกครั้ง เมื่อใกล้ถึงกำหนดเพื่อพิจารณาความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป” รมว.กลาโหม กล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการปล้นร้านทองภายในห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การลอบวางระเบิดภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา สถานที่จัดงานชักพระ ลอบวางระเบิดบริเวณน้ำตกจำลอง ภายในสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา และบริเวณเกาะกลางน้ำ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ล่าสุด ลอบวางระเบิดป้ายแจ้งเตือนรถไฟริมถนนใน จ.ปัตตานี