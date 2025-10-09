“พล.ท.นรธิป” แม่ทัพภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเหตุระเบิดป่วนเมืองยะลา

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุระเบิดในเขตเมืองยะลา เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย ยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน
วานนี้ (8 ต.ค.) ภายหลังเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในเขตพื้นที่เมืองยะลา พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันที เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวย้ำถึงความห่วงใยต่อประชาชน และระบุว่า หน่วยความมั่นคงทุกภาคส่วนจะร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือวัตถุต้องสงสัยหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ แจ้งเบอร์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร.1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ที่พักพิง ซ่อนตัว หรือจัดหาเสบียง ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 อาจถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ