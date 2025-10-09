คาดฝีมือเยาวชนแนวร่วมรุ่นใหม่บีอาร์เอ็น วางระเบิด 8 ลูกป่วนกลางเมืองยะลา

ยะลา - รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิด รวมทั้งหมด 8 ลูกกลางเมืองยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมา ชุดเก็บกู้ระเบิดยันเป็นระเบิดชนิดเดียวกับที่เกิดเหตุหน้าศูนย์เยาวชน สถานที่จัดงานประเพณีชักพระ
จากกรณีที่กลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปป์บอม จุดชนวนด้วยระบบการตั้งเวลา นับถอยหลัง มาวางที่หน้าป้ายศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ ของเทศบาลนครยะลา จำนวน 3 ลูก เมื่อกลางดึกของวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต่อมาช่วงค่ำของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ติดต่อกันจำนวน 7 ครั้ง ที่บริเวณน้ำตกจำลอง ภายในสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา และ 1 ครั้ง ที่บริเวณเกาะกลางน้ำ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ซึ่งทั้งหมด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เช่นกันนั้น
ล่าสุด วันนี้ (9 ต.ค.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พันตำรวจเอกฉัตรชัย ศักดิ์ดี ผกก.สภ.เมืองยะลา และพันตำรวจโทริฎวาน อับดุลอาซีส รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบริเวณน้ำตกจำลอง สวนขวัญเมือง อีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้เข้าตรวจสอบโดบรอบบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พบว่า คนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปป์บอม น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัมบรรจุในขวดอลูมีเนียม กระป๋องอลูมีเนียม ตั้งเวลาแบบนับถอยหลัง มาวางไว้ตามจุดต่างๆ ใต้โขดหินของน้ำตก ซึ่งภายหลังตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว จึงได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน 10 เข้าเก็บพยานหลักฐาน
ต่อมาเวลา 09.00 น. พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา พร้อมด้วย พลตำรวจโทปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก็เดินทางกลับ
สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ที่บริเวณน้ำตกจำลอง ภายในสวนขวัญเมือง ลูกแรกเวลา 20.03 ลูกที่สอง เวลา 20.14 น. ลูกที่สาม เวลา 20.22 น. ลูกที่สี่ เวลา 20.50 น. และ ลูกที่ห้าเวลา 21.23 น. ลูกที่หก เวลา 21.42 น. ลูกที่เจ็ด เวลา 22.30 น. จากนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นลูกที่แปด ที่บริเวณเกาะกลางน้ำ ภายในสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เวลา 22.52 น.
หน่วยงานความมั่งคง เชื่อว่า น่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอม น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม จุดชนวนด้วยวิธีการตั้งเวลานับถอยหลัง อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบพื้นที่และเก็บพยานหลักฐาน นำมาตรวจพิสูจน์หารายละเอียดความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกครั้ง
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้จากการสันนิษฐานเบื้องต้นว่า กลุ่มก่อเหตุในครั้งนี้ อาจจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแนวร่วมของขบวนการก่อเหตุความไม่สงบ เนื่องจากพฤติการณ์ ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่หวังผลต่อชีวิต แต่ต้องการสร้างเหตุการณ์ให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่