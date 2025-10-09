ไม่แผ่ว! ลงทุนอสังหาฯภูเก็ต ทุนส่วนกลาง-ท้องถิ่น แข่งเปิดตัว วิลล่าลักซูรี่-คอนโด บนทำเลทองทั่วเกาะ มั่นใจตลาดยังไปได้อีกยาว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักลงทุนอสังหาฯทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นภูเก็ต แข่งกันเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรร คอนโดฯ พลูวิลล่าระดับลักซูรี่ บนทำเลทองทั่วทั้งเกาะภูเก็ต มั่นใจตลาดยังไปต่อไปอีกยาว ทั้งตลาดต่างชาติและคนไทย ที่ซื้อเพื่อลงทุนและเป็นบ้านหลังที่สอง
ที่อื่นธุรกิจอสังหาฯ อาจจะซบๆ ทรงๆ แต่สำหรับภูเก็ตแล้ว บอกได้เลยว่า ไม่แผ่วจริงๆ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2568 นี้ นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา นักลงทุนจากส่วนกลางที่เป็นเจ้าเดิมและรายใหม่ รวมไปถึงทุนท้องถิ่นภูเก็ตทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ต่างขยายการลงทุนพัฒนาอสังหาฯในภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ๆกันเป็นไม่ขาดสาย ทั้งที่เป็น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม พูลวิลล่า และพูลวิลล่าลักซูรี่ ราคาหลังละเกือบ 100 ล้านบาท ก็มีให้เห็นกันเดือนละๆหลายโครงการ ยิ่งช่วงนี้ด้วยแล้ว เปิดตัวโครงการถันถี่มากๆ
แม้ว่าโดยภาพรวมจำนวนยูนิตที่เคยเปิดตัวและเปิดขายไปก่อนหน้านี้ จะเหลือจำนวนมาก และยอดขายจะลดลงบ้างในช่วงตั้งแต่ไตรามาส 2 – 3 ของปีนี้ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว แต่นักลงทุนก็ยังมั่นใจในศักยภาพของภูเก็ต ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นเมืองที่ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนด้านอสังหาฯ ทำให้มั่นใจว่าช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงปลายปีนี้ตลาดอสังหาฯภูเก็ตจะกลับมาคึกคึกเหมือนเดิม ประกอบกับธุรกิจอสังหาฯในพื้นที่อื่นๆ ทั้งกรุงเทพฯและเมืองหลักๆ ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้นักลงทุนรายใหม่จากส่วนกลาง หรือแม้แต่นักลงทุนในต่างจังหวัดบางรายได้เบนเข็มขยายการลงทุนเข้ามาภูเก็ต จากความเชื่อมั่นว่าตลาดอสังหาฯภูเก็ตยังเดินต่อไปได้อีกยาว
จากความต้องการที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาซื้ออสังหาฯในภูเก็ต เพื่อการลงทุน เพราะมองเห็นผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเมืองอื่นๆ รวมไปถึงซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สอง เพื่อหนี้สงคราม หนีหนาว โดยเฉพาะกลุ่มรัสเซีย จีน ยุโรป เป็นต้น แม้แต่คนไทยจากกรุงเทพฯ เอง ก็หันมาซื้ออสังหาฯในภูเก็ตเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น หลังกจากที่ตลาดอสังหาฯในกรุงเทพฯ ซบเซา และซื้อเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศ ทำในช่วงปีที่ผ่านมานักลงทุนจากกรุงเทพฯ เข้ามาซื้ออสังหาฯระดับลักซูรี่ในภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ซัด
ทำให้นักลงทุนส่วนกลาง ทั้งยักษ์ใหญ่ชั้นนำของเมืองไทย ที่เข้ามาปัดหมุดลงทุนในภูเก็ตอยู่แล้ว รายใหม่ๆ เข้ามาเปิดตัวโครงการใหม่ๆ กันพรึบพรับ ไม่เว้นแม้แต่ทุนท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ก็ขยายการลงทุนเพิ่ม เปิดโครงการใหม่ๆ ในทำเลทองเลศักยภาพ ตั้งแต่หัวเกาะยันท้ายเกาะ โดยเฉพาะย่านเชิงทะเล บางเทา บางโจ ศรีสุนทร กมลา ป่าตอง กะตะ-กะรน ราไวย์ ป่าคลอก เกาะแก้ว ตามตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยการก่อสร้าง พูลวิลล่า คอนโดฯ บ้านจัดสรร
ยักษ์ใหญ่ทุนส่วนกลางพาเหรดกันเข้ามาลงทุน เปิดตัวโครงการใหม่ๆไม่หยุด เช่น “แสนสิริ” ยักษ์ใหญ่จากส่วนกลางที่เข้ามาปักหลักลงทุนในภูเก็ตกว่า 20 ปี ก็เปิดตัวโครงการใหม่ตลอดทั้งคอนโดฯ บ้านจัดสรร พูลวิลล่าระดับลักซูรี่ โดยล่าสุด แสนสิริ ได้เตรียมเปิดตัวอีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท คือ โครงการ “ดีคอนโด โคฟ” คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลทองย่านกะทู้ มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการล่าสุด “ดีคอนโด รีฟ” ที่ Sold Out และโครงการ “เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต” มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีจากแสนสิริเปิดตัวครั้งแรกในภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 13 – 20 ล้านบาท ในทำเล “เกาะแก้ว” ได้รับการตอบรับดีมากๆ ยอดขายรอบ VVIP พุ่งสูงถึง 700 ล้านบาท
ขณะที่ SC Asset ยักษ์ใหญ่จากส่วนกลาง รุกตลาดอสังหาฯภูเก็ตครั้งแรก ด้วยการจับมือทุนท้องถิ่นภูเก็ต “โบ๊ทพัฒนา” ผู้นำอสังหาฯ ในภูเก็ต ประเดิมร่วมทุนโครงการแรก “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” ที่หาดราไวย์ เป็น วิลล่าระดับ Super Luxury ราคาเริ่มต้น 91 ล้าน มีเพียง 8 ยูนิตเท่านั้น มูลค่าโครงการรวมกว่า 700 ล้านบาท พร้อมสร้างความร่วมมือระยะยาวต่อเนื่อง ตั้งเป้าพัฒนาโครงการร่วมกัน รวมมูลค่ากว่า 8,000 ล้าน ภายใน 3 ปีนี้
ด้าน “พราว เรียล เอสเตท” ได้เปิดตัวโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort โครงการอสังหาฯ สุดหรู มูลค่าการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท เป็นโครงการ Branded Residences แห่งที่ 2 ในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ระดับโลกอย่าง InterContinental พร้อมนำเสนอแนวคิดการอยู่อาศัยแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด 'Live Beyond Boundaries in Paradise' ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลา
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากประสบการณ์อันยาวนานและความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีมาตรฐานระดับโลกทั้งในกรุงเทพมหานคร และหัวหิน ปัจจุบัน PROUD มีความพร้อมแล้วที่จะขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่สู่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในเอเชีย “The Residences at InterContinental Phuket Resort โครงการที่อยู่อาศัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้จำกัดเพียง 111 ยูนิต ตั้งอยู่บน ‘Millionaire Mile’ สไตล์"ในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท
“แค๊ปสโตน แอสเสท” ผนึก “แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล” เปิดตัวออโตกราฟ คอลเล็คชั่น เรสซิเดนซ์ส แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก “PEYLAA Phuket, Autograph Collection Residences” เปิดตัวโครงการ “เพย์ลา ภูเก็ต ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น เรสซิเดนซ์ส” ย่านบางเทา เป็น Co-Located Branded Residence หรือ เรสซิเดนซ์ส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็คชั่นทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมได้อย่างสะดวกสบาย จำนวน 408 ห้อง แบบตกแต่งพร้อมอยู่อาศัยหรือ Fully Furnished พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อาทิ สระว่ายน้ำ 3 แห่ง ฟิตเนสที่ทันสมัย คลับสำหรับเด็ก ห้องเกมส์ กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งอย่างพื้นที่บาร์บีคิว รวมทั้งพื้นที่อเนกประสงค์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานร่วมกันและการประชุม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570
“ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้” ในเครือ ASW เผยไฮซีซันนี้เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ 2 โครงการใหญ่มูลค่ากว่าหมื่นล้าน “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” และ “เดอะ ไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ช่วงต้นปี 2569 และเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “วีวี่” (ViVi) มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท ลูกค้าตอบรับดีเยี่ยม สามารถปิดการขายได้ในวัน
นายดรงค์ หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ในเครือแอสเซทไวส์ (ASW) กล่าวว่า ในช่วงไฮซีซันนี้ บริษัทฯ เตรียมรับรู้รายได้จากการโอนคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหญ่ได้แก่ โครงการ “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” มูลค่า 4,500 ล้านบาท และโครงการ เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” มูลค่า 6,000 ล้านบาท หลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการย่านบางเทานี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมน้องใหม่ล่าสุดกับโครงการ “วีวี่” (ViVi) A Stylish Condominium มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท จำนวน 181 ยูนิต บนทำเลศักยภาพห่างจากหาดบางเทา เพียง 700 เมตร ราคาเพียง 3 ล้านต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดขายแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า และเหล่าเอเจนท์อย่างล้นหลามเช่นเคย สามารถปิดการขายได้ในวันเดียว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ และทำเลบางเทา
นี้เป็นเพียงบางส่วนของโครงการอสังหาฯที่ทุนใหญ่จากส่วนกลางเข้ามาเปิดตัวลงทุนในภูเก็ตเท่านั้น ยังมีอีกหลายๆ โครงการ ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้และกำลังจะเปิดตัวโครงการใหม่ๆ
ขณะที่ทุนท้องถิ่นภูเก็ตเองก็ไม่น้อยหน้าทุนใหญ่จากส่วนกลางบ ลุยเต็มที่ผุดโครงการแข่งทุนส่วนกลาง อย่างเช่น
โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” ทุนท้องถิ่น เจ้าตลาดลักซูรี่ภูเก็ต ลุยระดับลักซูรี่ตอนใต้ เปิดพร้อมกันถึง 4 โครงการ ในพื้นที่ “กะรน-ฉลอง-เกาะแก้ว”
นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด เผยถึงการลงทุนในพื้นที่โซนใต้ของเกาะภูเก็ต ว่า ภูเก็ตในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกาะท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงเรื่องหาดทรายและทะเลอันดามันเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็น "จุดหมายด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรู" ที่นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงผู้ซื้อระดับบนจากเมืองไทยและทั่วโลกจับตามอง โดย โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า ผู้พัฒนาพูลวิลล่าลักชัวรีอันดับหนึ่งของภูเก็ตด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี มองว่าปีนี้ภูเก็ตกลับมาคึกคักอย่างมาก ได้ขยายการลงทุนสู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ซึ่งกำลังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะในสามทำเลทองที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ในแง่ของธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ กะรน ฉลอง และเกาะแก้ว เมื่อเทียบกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทำเลตอนเหนือ ที่ดินในโซนใต้ยังถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้มากกว่า แต่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะกลายเป็นไพร์มโลเคชันและลักชัวรีฮับในอนาคตอันใกล้
โบทานิก้าฯ เปิดตัว 4 โครงการพูลวิลล่าหรู ประกอบด้วย Botanica Modern Sea Karon โครงการพูลวิลล่าจำนวน 27 ยูนิต ตั้งอยู่ใจกลางของหาดกะรน ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 1,689 ล้านบาท ราคาเริ่มต้นที่ 47.8 ล้าน ไปจนถึง 88 ล้านบาท Botanica Chalong Bay ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือฉลอง โครงการมีเพียง 28 หลังเท่านั้น มูลค่าโครงการ 1,246 ล้านบาท ราคาเริ่มต้นที่ 29.5 ล้าน ไปจนถึง 77.7 ล้านบาท โครงการโบทานิก้า ลากูน ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต และBotanica Majestia ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะแก้ว ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ โครงการมีมูลค่า 1,569 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 38 ล้านบาท ไปจนถึง 81.9 ล้านบาท
ทั้ง 4 โครงการสะท้อนถึงความเข้าใจลูกค้าระดับบนที่แตกต่างกันในแต่ละทำเลมาแรง โดยทุกโครงการตอบโจทย์นักลงทุนและผู้อยู่อาศัยจริงทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มยุโรปตะวันตกและรัสเซีย ที่สนใจวิลล่าและบ้านพักตากอากาศที่สะดวกสบายพร้อมเข้าอยู่ โดยมักเลือกทำเลใกล้ทะเลและโรงเรียนนานาชาติ ส่วนกลุ่มเอเชีย (จีน ฮ่องกง สิงคโปร์) เน้นการลงทุนและปล่อยเช่า มองหาทำเลติดเมืองที่สะดวกต่อการเดินทาง ขณะที่กลุ่มตะวันออกกลางให้ความสำคัญกับบ้านหลังใหญ่ พื้นที่ส่วนกลาง และความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
“อโนชา พร๊อพเพอร์ตี้” ทุนท้องถิ่นภูเก็ต เดินหน้าผุดคอนโดฯเจาะตลาดต่างชาติ โดยเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเวอร์ไพร์ม เดเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครืออโนชา พร็อพเพอร์ตี้ ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุด โครงการ Ever Prime Residences จำนวน 449 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ในพื้นที่กะรน ใกล้ๆกับห้างแมคโคร เจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก หลังจากที่โครงการคอนโดมิเนียมที่หาดกมลา ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ได้รับการตอบรับดีเกิดเป้าหมายที่วางไว้
นายอโนชา เผ่าจินดา ผู้บริหารโครงการ Ever Prime Residences กล่าวว่า โครงการ Ever Prime Residences เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของการลงทุนในเครืออโนชาพร็อพเพอร์ตี้ ที่เป็นการลงทุนเจาะกลุ่มตลาดคนต่างชาติ หลังจากที่ได้ลงทุนคอนโดมิเนียมในพื้นที่ ต.กมลา จ.ภูเก็ต และได้เปิดตัวไปเมื่อไปนานมานี้ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากทำเลที่ตั้ง การออกแบบ รวมไปถึงราคาที่สามารถจับต้องได้ ทำให้ยอดขายเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้
บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนมายังพื้นที่ กะตะ กะรน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการลงทุน ด้วยการลงทุคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่า Ever Prime Residences พื้นที่กว่า 6ไร่เศษ ซึ่งตั้งติดกับห้างแมคโครกะรน ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆ มีทั้งหมด 449 ยูนิต การออกในสไตล์โมเดิร์น มีตั้งแต่ 2-4 ห้องนอน ราคาเริ่มต้นที่ 5-25 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท และได้วางแผนที่จะขยายการลงทุนโครงการต่อในบริเวณเชิงทะเล เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของภูเก็ต