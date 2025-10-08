ชาวพังงา เคลื่อนไหว ชูป้ายแสดงจุดยื่นคัดค้านสหรัฐขอตั้งฐานทัพที่พังงา

พังงา-ชาวพังงาชูป้ายและยื่นหนังสือแสดงจุดยืนคัดค้านการขอใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา หวั่นเกิดผลกระทบทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และ เรื่องของความมั่นคง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา มีมวลชนจำนวนหนึ่งนำโดยนายดุสิต บู่ทอง ผู้แทนจากสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข นายนายศิริพงศ์ ก้อนทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ ร่วมกันเดินถือป้ายข้อความที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงจุดยืนว่าชาวพังงาคัดค้านการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขอใช้พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ตั้งฐานทัพหรือทำกิจกรรมทางการทหาร
โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบหนังสือ
นายดุสิต บู่ทอง กล่าวว่า ประชาชนในจังหวัดพังงา ได้รับกระแสข่าวเกี่ยวกับการขอเข้ามาใช้พื้นที่ (ทับละมุ) ซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงา โดยประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการทหาร ซึ่งอาจเป็นการตั้งฐานทัพทางการทหาร ก่อเกิดความวิตกกังวลของประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ,สิ่งแวดล้อม, สังคม , เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
โดยเฉพาะในจังหวัดพังงานั้น เป็นจังหวัดสำคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ การมีฐานทัพทางการทหารอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดพังงาซึ่งมีความหลากหลายในด้านต่างๆ จากการที่เห็นประเทศต่างๆที่ใช้ตั้งฐานทัพก็ไม่พบว่าจะทำให้เศรษฐกิจของเขาดีขึ้นแต่อย่างใด รวมถึงการที่พื้นที่จะตกเป็นเป้าการโจมตีของประเทศคู่ขัดแย้ง ขณะที่ทางรัฐบาลก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้
แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้น แต่ประชาชนในจังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดการใช้พื้นที่ดังกล่าวขึ้นจริง จึงขอแสดงความคิดเห็น และจุดยืนคัดด้านการเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการทหารของต่างชาติ และขอร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
หากเกิดกรณีการจะขอเข้ามาใช้พื้นที่ในทางการทหารในอนาคต ไม่ว่าจะจากมหาอำนาจฝ่ายใดก็ตาม ซึ่งประชาชนในจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามปกติ และยึดมั่นในสันติ รักษาความมั่นคง และประโยชน์ของประเทศชาติ