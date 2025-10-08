เรือพระ 70 ลำจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมงานประเพณีชักพระยะลา ประจำปี 2568

ยะลา - เทศบาลนครยะลาจัดงานชุมนุมเรือพระ ในประเพณีชักพระ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่่ 8-10 ต.ค. มีเรือจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 70 ลำ
วันนี้ (8 ต.ค.) ที่วงเวียนหอนาฬิกา เขตเทศบาลนครยะลา มีเรือพระจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลาบางพื้นที่ นำเรือพระจำนวน 70 ลำ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ ซึ่งเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดระหว่างวันที่่ 8-10 ต.ค. ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดยะลาและพิ้นที่ใกล้เคียง มาร่วมเที่ยวชมงาน และร่วมกิจกรรม มหรสพ จับจ่ายซื้อสินค้า จากร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมเรือพระ ในประเพณีชักพระ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และเกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กิจกรรมประเพณีชักพระในปีนี้จะมีมหรสพการแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน อย่างเอกชัย ศรีวิชัย และหนังตะลุงน้องเดี่ยว ลุงทุ่งวัฒนธรรม มาร่วมกิจกรรม และสร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงาน