ตชด.พัทลุงรวบคู่รักค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 160,000 เม็ด และไอซ์เกือบ 60 กก.

พัทลุง - ตชด.พัทลุงเข้าจับกุมคู่รักค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 160,000 เม็ด และไอซ์เกือบ 60 กก. ก่อนกระจายสู่ตลาดจังหวัดพัทลุง พบเป็น 1 ในเครือข่ายของ “โต ดอนหลา” นักค้ายาข้ามชาติ
วันนี้ (8 ต.ค.) พ.ต.ต.พิทยาคม ธรรมพิทักษ์ ผบ.ร้อย ตชด.434 พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองว่ามีชายหนุ่มเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ 3 เดือน มีพฤติกรรมหวนกลับมาค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงได้สั่งการให้ ร.ต.ท.ชูศักดิ์ ชูทอง, ร.ต.ท.กิตติชัย ส่งหล่อ และ จนท.ชปข.ร้อย ตชด.434 พัทลุง ทำการสืบสวน
หลังการสืบสวนพบว่าเป็นเรื่องจริง จึงได้ติดต่อทำการล่อซื้อยาไอซ์ จำนวน 4.7 กรัมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จาก นายภาวัต หรือโจ๊ก ศรีทอง อายุ 44 ปี และ น.ส.วิมลรัตน์ หรือติ๊ก รักรอด แฟนสาว โดยเจ้าหน้าที่ได้นัดติดต่อล่อซื้อกับสายลับที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.11 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ที่เป็นบ้านของแฟนสาวของ นายภาวัต เมื่อ นายภาวัต นำยาไอซ์มาส่ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุม และตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 2 ถุง จำนวน 180 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 14.5 กรัม ก่อนนำตัวมาสอบปากคำ
ในเบื้องต้น นายภาวัต ยอมรับว่า ได้มียาเสพติดซุกซ่อนเพิ่มเติมอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเป็นที่ใช้ในการเก็บยาเสพติดเพื่อที่จะส่งขายให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้มาตรวจค้นพร้อมกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พบของกลางยาบ้า จำนวน 160,000 เม็ด ยาบ้าที่ไม่สามารถตรวจนับได้ 585.7 กรัม, ยาไอซ์ 59.4143 กิโลกรัม และตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์การเสพ จำนวน 2 ชุด และรถยนต์ จำนวน 2 คัน
ซึ่ง นายภาวัต ยังกล่าวอีกว่า ตนเองเพิ่งพ้นโทษมาได้ 3 เดือน ออกจากเรือนจำแล้วไม่มีงานทำ เพื่อนเลยติดต่อให้ขายยาเสพติดให้ โดนได้ประสานและติดต่อขายได้เพียง 1 เดือน ก็ถูกตำรวจตามจับได้
ตำรวจจึงได้ตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์/ยาบ้า) และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์/ยาบ้า) โดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ไอซ์/ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ตำรวจชุดจับกุม เปิดในเบื้องต้น ยาเสพจำนวนดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้นเป็นเครือข่ายยาเสพติดของ นายโต ดอนหลา ที่หนีคดีค้ายาเสพติดไปอาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายวัฒน์ ลูกน้องเป็นผู้ดูแลเรื่องตลาด และอยู่ในประเทสเพื่อนบ้านเช่นกัน ได้ติดต่อ นายภาวัต เพื่อเป็นผู้ดูแลยาเสพติดและดูแลเรื่องการขายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบและเข้าจับกุม ก่อนยาเสพติดกระจายลงสู่ชุมชนได้ดังกล่าว