เปิดใช้ตามปกติแล้ว รันเวย์สนามบินภูเก็ต หลังเคลียร์เครื่องบินกองทัพเรือพ้นทางวิ่ง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดใช้ตามปกติแล้ว รันเวย์สนามบินภูเก็ต หลังเคลียร์เครื่องบินตรวจการของกองทัพเรือเกิดเหตุขัดข้องล้อไม่กางขณะลงจอด ทำให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้น-ลง ได้
สำหรับความคืบหน้า กรณีที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ประกาศปิดใช้ทางวิ่ง หรือ รันเวย์ เป็นการชั่วคราว เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น.วันนี้ (8 ต.ค.68) เนื่องจากเกิดเหตุเครื่องบินตรวจการลาดตะเวนรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของกองทัพเรือ เกิดเหตุขัดข้องล้อไม่กางขณะลงจอด ทำให้กีดขวางทางวิ่ง เครื่องบินไม่สามารถขึ้น-ลงได้
ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับ กองทัพเรือ เร่งเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์ได้ด้สำเร็จ เมื่อเวลา 14.35 น. และเปิดใช้ได้ตามปกติ โดยเปิดรับเที่ยวบินแรก QP618 ของสายการบิน Akasa Air ในเวลา 14.48 น.