ชาวตรังแห่ซื้อทองถือเก็บไว้แม้ราคาพุ่งสูงต่อเนื่อง เชื่อมีค่ากว่าเงินสด

ตรัง - ชาวตรังยังคงไปซื้อทองไม่ขาดสายถึงแม้ราคาจะพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะเชื่อมีค่ามากกว่าการเก็บเงินสด ขณะที่ร้านทองเผยตอนนี้ทองแท่งในต่างจังหวัดเริ่มขาดตลาดแล้ว เพราะผู้คนแห่กันมาขอซื้อทุกวัน
วันนี้ (8 ต.ค.) นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ เจ้าของร้านทองตุ้นเฮงหลี ในเขตเทศบาลนครตรัง บอกว่า ขณะนี้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มจากกระแสข่าวก็พูดตรงกันว่าราคาทองน่าจะพุ่งขึ้นอีกเยอะ ซึ่งตอนนี้ถือเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของการขึ้นราคาเท่านั้น โดยเฉพาะในต่างประเทศเขาพูดกันว่าราคาน่าจะพุ่งไปอยู่ที่ 4,000-5,000 เหรียญต่อออนซ์ จากนี้ไปแม้ว่าบางขณะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างแต่เชื่อว่ายังจะต้องพุ่งสูงขึ้นอีก
โดยมีสาเหตุจาก 3 ปัจจัย คือ 1.ปัญหาสงคราม 2.สภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากกรณีภาษีทรัมป์ และ 3.ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตร โดยเฉพาะค่าเงินต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนและอ่อนค่าลงเรื่อย ๆ จึงส่งผลทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น โดยตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าราคาทองจะพุ่งไปสูงขนาดไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และในอีก 1-2 ปีข้างหน้าหากราคาจะลดลงก็คงไม่มากนัก
สำหรับประชาชนหากต้องการจะเก็งกำไรก็สามารถทำได้ แต่หากใครมีทองอยู่กับตัว ก็แนะนำให้เก็บเอาไว้อย่าเพิ่งปล่อยขายจนกว่าจะพอใจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้ประชาชนยังเดินทางมาซื้อทองตามปกติ ไม่ได้ลดลง ซึ่งบางส่วนซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเอง ซื้อให้คนที่รัก ซื้อใช้งานแต่งไปเป็นสินสอดทองหมั้น และอีกครึ่งหนึ่งซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไร ทำให้ตอนนี้ทองคำแท่งในต่างจังหวัดเริ่มขาดตลาด แต่ในส่วนของกรุงเทพฯ อาจจะยังหาได้ ขณะที่ทางร้านเองก็ไม่มีเก็บ ซื้อมาก็ขายไป เพราะความต้องการสูงมาก เนื่องจากประชาชนเชื่อว่าราคายังขึ้นอีกและดีกว่าเก็บเงินสดไว้
ด้าน นายศิริพัฒ พัฒกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตนเองจะจัดงานแต่งบุตรชาย โดย 1 ในสินสอดคือ ทองคำหนัก 10 บาท ก็ได้ซื้อเอาไว้แล้วเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ตอนนั้นราคายังอยู่ที่บาทละ 55,300 บาท แต่มาวันนี้ทะลุ 60,000 บาทแล้ว และตอนที่ตนเองไปทาบทามลูกสะใภ้เมื่อปีก่อน ราคาทองยังอยู่ที่บาทละกว่า 30,000 บาทเท่านั้น แต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวแล้ว และถ้ามาซื้อสินสอดตอนนี้คงต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนับแสนบาท
เช่นเดียวกับร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนต่างเดินทางไปเลือกซื้อทองเช่นกัน ถึงแม้ราคาจะสูง แต่ประชาชนก็ยังให้ความสำคัญในการซื้อทองเป็นของมีค่าเก็บไว้ดีกว่าเงินสด