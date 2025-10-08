คึกคัก! ประเพณีชักพระที่เบตง ชาวไทยและมาเลย์ร่วมทำบุญล้นหลาม

ยะลา - พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียรวมตัวเข้าร่วมประเพณีลากพระอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
วันนี้ (8 ต.ค.) บรรยากาศประเพณีชักพระที่ อ.เบตง จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนเบตงและชาวมาเลเซียต่างร่วมพิธีลากพระเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ซึ่งมีขยวนเรือพระจากวัดในพื้นที่อำเภอเบตงทั้งสิ้น 6 วัด โดยจะแห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเบตง และบริเวณประกอบพิธีสมโภชเรือพระ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุป่วนจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี