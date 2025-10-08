สตูลคึกคัก! พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีลากพระ ตักบาตรเทโว

สตูล - บรรยากาศคึกคัก ชาวสตูลสืบสานประเพณีลากพระ ครั้งที่ 20 พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว สืบทอดมรดกวัฒนธรรมใต้
วันนี้ (8 ต.ค.) บรรยากาศวันออกพรรษาในจังหวัดสตูลเต็มไปด้วยความศรัทธาและสีสันของ “ประเพณีลากพระ” ที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน โดยในช่วงเช้า ที่วัดมงคลมิ่งเมือง หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ “วัดป่าช้าจีน” ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจมาร่วม ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อส่งท้ายเทศกาลพรรษาอย่างอบอุ่น
จากนั้นในช่วงเย็น เทศบาลตำบลคลองขุด เตรียมจัดงาน “ประเพณีลากพระ ครั้งที่ 20” บริเวณหน้าโรงเรียนสตูลวิทยา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้ง ขบวนเรือพระ, การแข่งขัน ทำน้ำแกงขนมจีน, ประกวดทำขนมต้ม, การแข่งขันตีโพน, ขุดมะพร้าว, กินขนมต้ม, และการแสดงดนตรีย้อนยุค ที่จะสร้างสีสันให้กับงานตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำ
“ประเพณีลากพระสตูล” ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่มีรากเหง้าทางพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากความเชื่อว่าในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระมารดา ชาวพุทธจึงจัดขบวนแห่เรือพระเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนานี้
นอกจากจะเป็นงานบุญใหญ่ของชาวบ้านแล้ว การลากพระยังสะท้อนให้เห็นถึง ความสามัคคี ความศรัทธา และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสตูล ที่ร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคลองขุดมุ่งหวังให้การจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
