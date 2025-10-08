สนามบินภูเก็ตวุ่น! เครื่องบินทหารเรือมีปัญหาล้อไม่กางจอดขวางรันเวย์ กระทบ 40 เที่ยวบินขึ้นลง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – วุ่น สนามบินภูเก็ต สั่งปิดรันเวย์ชั่วคราว เครื่องบินกองทัพเรือประสบเหตุจอดขวางรันเวย์ เนื่องจากล้อไม่กาง ขณะลงจอด .นี้ เร่งดำเนินการแก้ปัญหา ระบุมีผลกระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน 30-40 ไฟล์ ทร.แจงมีปัญหาระบบล้อ
วันนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2568) เวลา 11.20 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต รายงานเหตุอากาศยานขัดข้องขณะอยู่บนทางวิ่ง ส่งผลให้ต้องประกาศปิดทางวิ่งชั่วคราว หลังเครื่องบินของทหารเรือประสบเหตุจอดขวางรันเวย์ หลังล้อไม่กางขณะลงจอด
โดยนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น. พบว่ามีเครื่องบินทหาร ลงจอดที่สนามบินภูเก็ต แต่ประสบปัญหาล้อไม่กางขณะลงจอด ทำให้เครื่องค้างอยู่บนทางวิ่ง (รันเวย์) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่จากเหตุดังกล่าว ทำให้ต้องปิดทางวิ่ง เพื่อนำเครื่องบินลำดังกล่าวออกมา คาดจะใช้เวลาในการกู้เครื่องบินประมาณ 3 ชม. เพราะสนามบินภูเก็ตมีรันเวย์เดียว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบิน 30-40 ไฟลท์
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระบุว่าการปิดทางวิ่งครั้งนี้เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน และกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเร็วที่สุด
โดย และในระหว่างนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินโดยตรงกับสายการบินที่ได้ทำการจองตั๋วไว้ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินที่อาจได้รับผลกระทบจากการปิดทางวิ่งชั่วคราว พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานภูเก็ต ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้สามารถเปิดทางวิ่งและกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุด สอบถามอะไรเพิ่มเติมสายด่วน AOT 1722
ด้าน พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เครื่องบินที่กีดขวางรันเวย์เป็นของกองทัพเรือ เป็นเครื่อง T-337 ซึ่งกำลังขึ้นปฏิบัติภารกิจตามปกติในการลาดตระเวนทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบลำเลียงยาเสพเข้ามาทางทะเล หรือการป้องกันระวังการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย
โดยเครื่องดังกล่าวมีปัญหาในระบบล้อ ทำให้กีดขวางรันเวย์ขึ้นลงของสนามบิน ขณะนี้กองทัพเรือจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบินดังกล่าวเพื่อไม่ให้กีดขวางรันเวย์ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
“กองทัพเรือต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกเนื่องจากระบบล้อของเครื่องบินเกิดปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางรันเวย์โดยเร็ว” โฆษกกองทัพเรือกล่าว
สำหรับเครื่องบิน T-337 เป็นเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ 1 หรือ Cessna O-2 Skymaster สังกัดกองทัพเรือ ประจำการมาแล้ว 42 ปี