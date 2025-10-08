xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าหน้าที่คุมเข้มงานประเพณีชักพระนราธิวาส ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นราธิวาส - เจ้าหน้าที่คุมเข้มงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2568 ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย

วันนี้ (8 ต.ค.) บรรยากาศการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2568 ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสาย ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นเป็นไปอย่างคึกคัก แต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยงานประเพณีชักพระมีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัดแต่ละแห่งจัดเรือพระร่วมประกวด

การจัดประเพณีชักพระเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา เริ่มตั้งแต่พิธีตักบาตรเทโว พิธีสมโภชเรือพระ ประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ขบวนแห่เรือพระ เคลื่อนจากสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดี ถนนจำรูญนรา ถนนพิชิตบำรุงและสิ้นสุดขบวนหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางเรือพระผ่าน

สำหรับการแห่พระในพื้นที่มีผู้สูงอายุ พร้อมบุตรหลานร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักตลอดเส้นทาง ส่วนใหญ่นำข้าวต้มไปทำบุญเรือพระ ถวายแด่พระสงฆ์ แจกจ่ายให้แก่คนชักพระ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีชักพระ ซึ่งถือเป็นการทำบุญและทำทานไปพร้อมกัน



เจ้าหน้าที่คุมเข้มงานประเพณีชักพระนราธิวาส ประจำปี 2568
เจ้าหน้าที่คุมเข้มงานประเพณีชักพระนราธิวาส ประจำปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น