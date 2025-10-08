คนร้ายบุกเดี่ยวลอบวางเพลิงรถตู้วัดบางปอกลางดึก

นราธิวาส – คนร้ายขี่ จยย.บุกเดี่ยวกลางดึกลอบวางเพลิงรถตู้ของวัดบางปอ หมู่ที่ 2 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันนี้ (8 ต.ค.) ชุดสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานความมั่นคง เตรียมเข้าตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน กรณีเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถยนต์ตู้ภายในวัดบางปอ หมู่ที่ 2 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก นายวธัญญู สังข์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บางปอ ว่า มีคนร้ายเป็นชาย 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง เข้ามาภายในบริเวณวัดบางปอ ก่อนจะมุ่งตรงไปยังโรงจอดรถ จากนั้นได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงราดใส่รถตู้ของวัด หมายเลขทะเบียน นง 2092 เชียงใหม่ ซึ่งจอดอยู่ และลงมือจุดไฟเผา ทำให้รถตู้ได้รับความเสียหาย ก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความมืดหลบหนีไป