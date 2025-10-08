เทศบาลเมืองชุมพร ยกระดับงานทันตกรรม จัดหาเครื่องมือทันสมัยให้บริการประชาชน

ชุมพร - เทศบาลเมืองชุมพร ยกระดับงานทันตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เสริมศักยภาพในการให้บริการ
วันนี้ ( 8 ตุลาคม 2568 ) นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจรับเครื่องเอกซเรย์ฟันเครื่องใหม่ที่จะนำมาติดตั้งในแผนกทันตกรรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา
ซึ่งการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการด้านสุขภาพช่องปากแก่พี่น้องประชาชนชาวชุมพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า เครื่องเอกซเรย์ฟันถือเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน เนื่องจากภาพถ่ายเอกซเรย์จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดของโครงสร้างภายในช่องปากที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นำไปสู่การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น
นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวต่อว่า การที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมีเครื่องเอกซเรย์ฟันที่พร้อมใช้งานและมีคุณภาพสูง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าคลินิกเอกชน ทำให้สุขภาพช่องปากโดยรวมของชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน