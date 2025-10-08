งานชักพระยะลายังจัดตามเดิม เจ้าหน้าที่ดูแลเข้มหลังคนร้ายลอบวางระเบิด

ยะลา - คืบหน้าเหตุระเบิดกลางเมืองยะลา ใกล้สถานที่จัดงานชักพระ พบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาใส่กล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม งานยังจัดตามปกติ เจ้าหน้าที่ดูแลเข้ม
จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาใกล้สถานที่จัดงานประเพณีชักพระ ซึ่งจัดระหว่าง 8-10 ตุลาคม 2568 โดยมีเรือพระในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมกิจกรรมนั้น
ล่าสุด เช้าวันนี้ (8 ต.ค.) ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีชักพระ มีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครยะลาดูแลคัดกรองชาวบ้านที่จะเข้าภายในงาน และมีเจ้าหน้าที่ อส.ดูแลความปลอดภัยภายในและภายนอกอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสายตรวจรถยนต์ และ ชุดรถจักรยานยนต์ คอยตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
จากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พบว่า คนร้ายประกอบระเบิดบรรจุภายในกล่องเหล็กขนาดเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม แบบตั้งเวลา คล้ายกัน จำนวน 3 จุด ลูกที่ 1 กำแพงริมประตูทางเข้าลานไทเก็ก ลูกที่ 2 ประตูทางเข้า ใกล้กับประปาเทศบาลนครยะลา ฝั่งถนนสิโรรส ลูกที่ 3 อยู่ในถังขยะ
พล.ต.ต.กองอรรถ สุวรรณขำ ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนให้เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด ที่บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ เพื่อให้ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่า คนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อกวน เพื่อหวังสร้างความปั่นป่วนและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้