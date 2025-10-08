ป่วนยะลา! คนร้ายวางระเบิด 3 จุดใกล้พื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ

ยะลา - คนร้ายลอบวางระเบิด 3 จุดในพื้นที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลยะลา ใกล้พื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วานนี้ (7 ต.ค.) ที่ จ.ยะลา ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.45 น. ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณริมรั้วสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสิโรส อ.เมือง จ.ยะลาจำนวน 3 จุด ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จุดที่ 1. ริมกำแพงริมประตูทางเข้าลานไทเก็ก บริเวณศูนย์เยาวชน จุดที่ 2 ประตูประปาฝั่งถนนสิโรรสและลูกที่3 อยู่ในถังขยะ และจุดที่ 3 ได้ดังขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กู้ชีพ กู้ภัย กำลังปิดกั้นการจราจร ทำให้ต้องถอยร่นออกมาเพื่อความปลอดภัย
คาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม คนร้าย ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อป่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และงานประเพณีชักพระ จ.ยะลา ที่จะจัดระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค 68 ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา