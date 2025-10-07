อบต.ทำนบ จ.สงขลา ฟื้นคืนประเพณี “ชักพระทางน้ำ” สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมแข่งเรือ-รำวงเวียนครกสุดคึกคัก

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย นายสุชาติ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ จัดงาน “ประเพณีชักพระทางน้ำ แข่งเรือ และการละเล่นพื้นบ้าน” ระหว่างวันที่ 2–8 ตุลาคม 2568 ณ สนามกีฬากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวใต้ให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน
ด้าน นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า อำเภอสิงหนครมีหน่วยการปกครองทั้งหมด 11 ตำบล 59 หมู่บ้าน 38 ชุมชน ทุกชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความรัก ความสามัคคี ภายใต้ความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่ “หากนึกถึงสิงหนคร เราจะนึกถึงเมืองเก่าสงขลาที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 400 ปี เรามีทั้งทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยที่งดงาม มีต้นตาลโตนดนับหมื่นต้น และมีทุ่งนาสีทองอร่าม ที่สำคัญคือวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คนที่อยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิตภายใต้หลักความเชื่อของแต่ละศาสนา”
นายเอกสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดประเพณีลากพระทางน้ำในวันนี้ โดย อบต.ทำนบ ถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญในการฟื้นคืนวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี และคาดหวังว่าจะพัฒนาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อให้เป็นงานประจำอำเภอสิงหนครอย่างแท้จริง”
ขณะเดียวกัน นายสุชาติ พรมสวัสดิ์ นายก อบต.ทำนบ กล่าวรายงานว่า ตำบลทำนบมีวิถีชีวิตผูกพันกับคลองสทิงหม้อมาช้านาน แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประเพณีลากพระทางน้ำค่อย ๆ เลือนหายไป อบต.ทำนบจึงเห็นความสำคัญในการ “รื้อฟื้นและอนุรักษ์” ประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์อันดีงามของคนใต้ให้คงอยู่สืบไป
ด้าน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวในพิธีเปิดว่า “จริง ๆ แล้ววิถีชีวิตของคนบ้านเรา ผมเป็นคนที่นี่โดยกำเนิด อัตลักษณ์ของเราคือ ‘โหนด นา เล’ — คนสิงหนครมีบุญที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือเป็นความพิเศษที่ไม่มีที่ใดเหมือน ผมเชื่อว่าผู้นำท้องถิ่นรุ่นใหม่ของเราจะกล้าคิด กล้าทำ และพัฒนาในทุกด้าน”
นายสุพิศ กล่าวต่อว่า “คลองสทิงหม้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมตั้งแต่เด็ก เพราะแม่เคยล่องเรือมาขายของที่ตลาดในละแวกนี้ วิถีชีวิตของคนปะโอ รำแดง ป่าขวาง ทำนบ ห้วยพุด อยู่ในความทรงจำของผมเสมอ วันนี้ต้องขอชื่นชมและขอบคุณนายก อบต.ทำนบ ที่ได้ฟื้นฟูประเพณีลากพระทางน้ำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังจากหายไปกว่า 50–60 ปี รวมทั้งขอบคุณสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบ้านเรากลับมาสู่สายตาลูกหลานอีกครั้ง”
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ
• การประกวดคำขวัญประจำตำบลทำนบ
• การประกวดและสมโภชเรือพระน้ำ
• การแข่งขันทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ตาลโตนด
• การแข่งขันแทงต้ม ตีโพน กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
• การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมความบันเทิงจาก วงดนตรีรำวงเวียนครก สุดคลาสสิก
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของภาคใต้ สร้างโอกาสให้วัด ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทำนบและใกล้เคียง