รองประธานสภาฯ บุกตรวจ “อควาเรียมหอยสังข์” รวบรวมข้อเท็จจริงไปพิจารณาในระดับนโยบาย

ศูนย์ข่าวภาคใต้ ิ- “ไชยา พรหมา” ควง “นายก อบจ.สงขลา” บุกตรวจ ”อควาเรียมหอยสังข์“ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงไปพิจารณาในระดับนโยบาย ภาคประชาชนบุกค้านแผนปรับปรุง หวั่นเปิดทางเอกชนเช่าพื้นที่กระทบวิทยาลัยประมง
วานนี้ (6 ต.ค.) ที่ จ.สงขลา นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อร้องเรียนของประชาชน โดยมีกำหนดการเข้าพบนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการทำงานของสภา อบจ.สงขลา และร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาภายในพื้นที่ ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอควาเรียมหอยสังข์
ล่าสุด ภายใต้การบริหารของนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกอบจ.สงขลา คนปัจจุบัน ได้เสนอแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์สินค้า OTOP ครบวงจร และศูนย์ประชุมสัมมนาริมทะเลสาบสงขลา พร้อมพัฒนาเป็นสวนสาธารณะขนาดกลาง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการขอใช้พื้นที่
นายไชยา พรหมา ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงไปพิจารณาในระดับนโยบาย โดยย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐจะต้องยึดหลักประโยชน์ของประชาชนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายพลเมืองสงขลาได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ นายไชยา พรหมา แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ที่เสนอให้เอกชนเช่าทับกับเขตการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และตั้งข้อสังเกตต่อความโปร่งใสของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ทั้งนี้ อควาเรียมหอยสังข์เคยเป็นโครงการศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 18 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จนกลายเป็นปัญหาทรัพย์สินของรัฐที่ถูกทิ้งร้างและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่