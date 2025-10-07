"ป๋านนท์" เสี่ยล้งทุเรียนชุมพร ยกเลิกจ้างตบชู้ลูกชาย พร้อมตัดขาดพ่อ-ลูก เตรียมจ้างทนายเรียกทรัพย์สินคืน

ชุมพร- "ป๋านนท์" เสี่ยล้งทุเรียนชุมพร โพสต์ยกเลิกจ้างตบสาวคนใหม่ของลูกชาย เพราะผู้ใหญ่ขออย่าใช้ความรุนแรง และสงสารลูกสะใภ้ที่เป็นเมียหลวง พร้อมประกาศตัดความสัมพันธ์กับลูกชาย เตรียมจ้างทนายเรียกทรัพย์สินคืนและโอนให้หลานสาว
จากกรณีป๋านนท์ เสี่ยล้งทุเรียนชุมพร โพสต์ประกาศจ้าง 1 ล้านบาท ให้ตบหญิงสาวคนใหม่ของลูกชาย จนกลายเป็นข่าวดัง ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (7 ต.ค.) "ป๋านนท์" ได้ประกาศยกเลิกการจ้างตบดังกล่าวแล้ว
โดยระบุว่า ข้าพเจ้า นาย อานนท์ รถทอง เป็นบิดาและเป็นเจ้าของล้งป๋านนท์&ป้าอร จึงขอแจ้งเป็นทางการ ยกเลิกจ้างตบ เนื่องผู้ใหญ่ขอร้องไม่ให้ใช้ความรุนแรงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมจึงยกเลิกนะครับ แล้วต่อไปนี้ผมขอตัดความสัมพันธ์กับลูกชายของผมทุกอย่าง ผมจะริบกับสินทรัพย์ทุกอย่างที่เคยใส่ชื่อให้ไว้ผมจะให้ทนายเรียกคืนให้หมดทุกกรณี
ผมอโหสิกรรมให้เค้าไปทำกินกันเถอะตามสบายเลยครับ สมบัติเค้าผมจะให้ทนายโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของหลานสาว ส่วนลูกชายในเมื่อทำตัวไม่ดีก็อย่าเอาสมบัติพ่อแม่ไปเลยให้หลานแล้วกัน ถ้าเหลือก็ทำบุญทำทานไป
ผมขอจบเรื่องทุกอย่างแค่นี้นะครับผมแก่แล้วไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับสงสารลูกสะใภ้ที่เป็นเมียหลวง พร้อมประกาศตัดขาดลูกชาย จ้างทนายฟ้องริบทรัพย์สินคืนทั้งหมด และ ต่อไปนี้ขอตัดความสัมพันธ์กับลูกชายขอทุกอย่าง