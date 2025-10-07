รองผู้ว่าฯ นราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมเตรียมเสนอประเด็นสำคัญจากการหารือ เพื่อประโยชน์กับแรงงานไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้คณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นการทำงานเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีแรงงานไทยทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย
โอกาสนี้ นายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงแรงงาน) นายสุนทร หมัดแล้ แรงงานจังหวัดนราธิวาส นายวิระ ชิตชลธาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นางจันทรา พิมพ์ทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส นายสันติ อารัชกุล ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส นางสาวชภาภัทร มลสุขราช รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเยี่ยมคารวะ
ในครั้งนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกันในหลายประเด็น อาทิเช่น สถิติการจ้างแรงงานสัญชาติไทยในมาเลเซีย รวม 21,822 คนจำนวนแรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส ที่แจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน จำนวน 338 คน ข้อมูลแรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานและไม่มีใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น โดยมีประเด็นที่เห็นตรงกัน เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอ ศอ.บต. และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่แรงงานไทยต่อไป
อย่างไรก็ตามสำหรับการพูดคุยครั้งนี้จะยังคงดำเนินการพูดคุยต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งสร้างความรู้ให้กับแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ,การจัดทำและเสนอโครงการ อาทิ การส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่รัฐกลันตัน (เช่นเดียวกับที่จัดไปแล้วที่รัฐยะโฮร์/กรุงกัวลาลัมเปอร์) และการเสริมทักษะฝีมือแรงงานไทย ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยเตรียมใน 5 สาขาอาชีพ ที่เปิดให้คนต่างชาติทำงานในมาเลเซีย โดยเฉพาะภาคการเกษตร ,การแก้ไขปรับปรุง MOU ฉบับปี 2546 ให้ทันสมัย,การตรวจโรค/การตรวจสุขภาพ ของแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ(มาเลเซีย)โดยผลักดันให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ที่เดินทางไปทำงานในโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดสงขลา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยในมาเลเซีย ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40