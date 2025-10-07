คาดปมปิดชายแดนกระทบท่อน้ำเลี้ยงโจรใต้ สาเหตุการลงมือปล้นทองและวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม

นราธิวาส - คาดปมเฝ้าระวังเข้มชายแดนของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบท่อน้ำเลี้ยงโจรใต้ เป็นสาเหตุต้องเคลื่อนไหวลงมือก่อเหตุหาทุน ทั้งวางระเบิดตู้เอทีเอ็มและปล้นทองในพื้นที่ชายแดนใต้
วันนี้ (7 ต.ค.) สำหรับความคืบหน้าเป็นฉนวนเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปล้นร้านทองเยาวราช ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊ก สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิงเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ก่อนที่จะกวาดทองรูปพรรณไป จำนวน 600 บาท และวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น
จากการตระเวนตรวจสอบที่บริเวณช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่อยู่ตรงกันข้ามกับเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้ พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ส่งเจ้าหน้าที่ทหารชุด ปชด. จำนวน 7 กองร้อย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ตากใบ สุไหงโก-ลกและแว้ง ซึ่งมีระยะทางยาวกว่า 100 ก.ม. ในการเฝ้าระวังตามจุดช่องทางข้ามธรรมชาติตลอด 24 ช.ม. ทั้งทางภาคพื้นดิน และใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากทางหน่วยข่าวกรองความมั่นคง ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง ทราบว่า ช่องทางข้ามธรรมชาติที่บ้านลูโบ๊ะฆง ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะใช้ช่องทางดังกล่าวในการแอบลักลอบขนอาวุธ วัตถุระเบิด รวมทั้งแอบลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าหนีภาษีและยาเสพติด ที่สำคัญยังเป็นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อการร้าย หลังเข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของ จ.นราธิวาส
จึงเป็นที่มาที่ไปของการออกคำสั่งส่งเจ้าหน้าที่ทหารชุด ปชด.ทั้ง 7 กองร้อย ปฏิบัติควบคุมช่องทางข้ามธรรมชาติในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ มีการปฏิบัติหน้าที่มายาวนานกว่า 1 ปี จนทำให้กลุ่มขบวนการสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวก จนทำให้หมดต้นทุนจากธุรกิจสีเทาที่เคยหล่อเลี้ยง จนเป็นเหตุให้กลุ่มขบวนการต้องเคลื่อนไหวก่อเหตุป่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา และล่าสุดกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนอกจากเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมประจักษ์พยานหลักฐานตามจุดเกิดเหตุต่าง ๆ แล้ว และได้นำภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายเอาไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ภายในและภายนอกของห้างบิ๊กซี เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรูปพรรณของคนร้ายที่อยู่ในประวัติคดีความมั่นคง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลเคยก่อเหตุลอบใช้อาวุธปืนและวางระเบิดร้านทองในพื้นที่ อ.ตากใบ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.66 และก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่และวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 68 ว่ามีลักษณะตรงกับกลุ่มบุคคลในคดีดังกล่าวหรือไม่
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะทยอยเรียกบุคคลซึ่ง รปภ.ของห้างบิ๊กซี พนักงานร้านทอง รวมไปถึงพยานบุคคลที่อยู่และเห็นในเหตุการณ์มาให้ปากคำ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับมาดำเนินคดี
ส่วนกรณีทองรูปพรรณที่คนร้ายได้บุกปล้นไปจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จำนวน 600 บาทนั้น ล่าสุดจากการประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง คาดว่าทองรูปพรรณกลุ่มคนร้ายน่าจะแยกออกเป็น 2 ส่วน แต่ส่วนใหญ่น่าจะนำเข้าไปขายหรือแปรรูปในประเทศมาเลเซีย อีกส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในมือหรือครอบครองโดยสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ร่วมปฏิบัติการปล้นร้านทอง เพื่อแอบลักลอบหรือแปรรูปเป็นเงินเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่