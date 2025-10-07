xs
ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาชาวต่างชาติใช้นอมินีทำธุรกิจ ถือครองที่ดิน เตรียมปูพรมตรวจสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาชาวต่างชาติใช้นอมินีทำธุรกิจ ถือครองที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนเข้ามาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เตรียมบูรณาการกำลัง ปูพรมตรวจสอบให้เห็นผลเป็นรูปธรรม


วันนี้ (7 ต.ค.68)นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายบันดาล สถิรชวาล และนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสุราษฎร์ธานี


ร่วมประชุมเพื่อหารือตรวจสอบข้อเท็จจริง จากรณีมีสื่อออนไลน์แชร์ข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติ ได้แฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพ ทำธุรกิจผ่านนอมินี รวมถึงซื้อหรือเช่าที่ดิน ก่อสร้างที่พักที่อยู่อาศัย และการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือผิดประเภท ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน รวมถึงเกาะเต่า


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า จากการที่ได้รับทราบถึงข้อมูลทางสื่อออนไลน์ และ ได้รับรายงานจากอำเภอพะงัน ถึงข้อมูลดังกล่าว จึงได้ตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล และนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน


เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ใน 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดิน การครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย การสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงตามแบบที่ขออนุญาต และประเด็นการประกอบอาชีพต้องห้าม การประกอบอาชีพหรือการขออนุญาตเข้ามาในราชณาจักรผิดประเภท การประกอบกิจการผ่านนอมินี และการอยู่อาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนด (Over Stay)


ซึ่งหลังจากตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจแล้ว จะมีการบูรณาการกำลัง ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ให้รายได้ไหลออกนอกประเทศ ตลอดจนไม่ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายมาแย่งอาชีพผู้ประกอบการในพื้นที่ และหากพบว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด







