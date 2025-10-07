ประธานหอการค้านราธิวาสวอนรัฐเร่งสร้างความสงบเพราะเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นราธิวาส - ประธานหอการค้านราธิวาสชี้เหตุปล้นทองไม่ได้กระทบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเท่านั้น ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ประกอบการ วอนรัฐเร่งสร้างความสงบและความปลอดภัยเพราะเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
วันนี้ (7 ต.ค.) นางศิริพร เลาหะกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการหอการค้าประจำจังหวัดนราธิวาส เดินทางให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าและร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเสียขวัญและเกิดความเสียหายจากเหตุคนร้ายปล้นทองเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยกล่าวเน้นย้ำว่า ถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบเหมือนกัน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและร่วมกันฟื้นฟูบ้านเราให้นราธิวาสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นางศิริพร เลาหะกุล ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงเหตุการณ์ปล้นร้านทองภายในห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดนราธิวาสอย่างมาก ไม่ได้กระทบเฉพาะพื้นที่ชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ประกอบการทั่วทั้งจังหวัด ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ขณะที่บรรยากาศการค้าขายก็ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพื้นที่ชายแดน แต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนให้คนในพื้นที่ต้องปรับตัวและเดินหน้าต่อไป เพราะชีวิตยังต้องดำเนินอยู่ แม้ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้าย แต่อย่างน้อยถือเป็นเรื่องดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวในส่วนของความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลูกค้าว่า หน่วยงานภาครัฐควรเร่งเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพราะเศรษฐกิจอยู่ได้ด้วยความสงบและความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงเรื่องที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการเร่งคืนภาษีให้ผู้ประกอบการที่จ่ายภาษีไว้เกิน หรือรอเงินคืนจากรัฐอยู่ เพราะจะช่วยให้ภาคเอกชนมีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอหรือตึงตัว