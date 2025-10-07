ปปส.ตามรวบหลานเมียอดีตปลัดเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.นครศรีฯ พัวพันยาเสพติดทั้งค้าและเสพ

นครศรีธรรมราช - ปปส.ตามรวบหลานเมียอดีตปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.นครศรีธรรมราช หลังพบพัวพันยาเสพติดเป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้าในพื้นที่ อ.ทุ่งสง ยึดของกลางทั้งยาบ้า ยาเค และอาวุธปืน
วันนี้ (7 ต.ค.) นายสัณฑธรรม ดีอนันต์ศิริ ผอ.ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 5 สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมชุดสืบสวน ปปส. ใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ปปส. เข้า ติดตามจับกุม นายณัฐพงศ์ อายุ 34 ปี ที่ร้านขายอะไหล่แต่งรถชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากการสืบสวนโดยเจ้าพนักงาน ปปส.พบว่าเป็นผู้ค้ารายสำคัญ มีพฤติกรรมค้ายาบ้าและเคตามีนในกลุ่มผู้เสพในอำเภอทุ่งสงและใกล้เคียง
โดยการคุมตัว นายณัฐพงศ์ ได้มีการตรวจปัสสาวะและพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด หลังจากนั้นจึงขยายผลต่อเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบยาเคตามีน 3.6 กรัมจำนวน 6 ถุง ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนและอาวุธปืนดัดแปลงกึ่งอัตโนมัติไม่มีทะเบียน พร้อมกระสุนปืนขนาด .380 และยาบ้าในห้อง 480 เม็ด จากนั้นได้ไปตรวจค้นรถยนต์ ป้ายทะเบียน 4กว 6505 กรุงเทพมหานคร พบยาบ้าอีก 1,818 เม็ด
นายสัณฑธรรม ดีอนันต์ศิริ ผอ.ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 5 ระบุว่า การติดตามสืบสวนผู้ต้องหารายนี้ ปปส.ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1386 ว่า นายณัฐพงศ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานเมียอดีตปลัดเทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมเสพยาบ้าและจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่ อ.ทุ่งสง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการแกะรอยติดตามมาตลอดจนกระทั่งได้หลักฐานที่ชัดเจน จึงได้ทำการบุกจับกุมตัวในครั้งนี้ และจากนั้นได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี