ตำรวจตามจับโจรใจกล้าขโมยไอโฟนถึงบ้านจากเลข IMEI

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจตามจับโจรใจกล้าขโมยไอโฟนถึงบ้าน จากเลข IMEI หลังจากทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปจ่ายค่าโทรศัพท์ในค่ายมือถือแห่งหนึ่งภายในห้างดังเมืองหาดใหญ่ แล้วนำมาใช้เอง
วันนี้ (7 ต.ค.) ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.ดุสิน พรหมสิน ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รองผกก.สส.ฯและร.ต.อ.เสน่ห์ โพธิ์ศรี รองสว.สส.ฯ ตามไปจับกุม นายกฤษณพงศ์ ชูจันทร์ อายุ 23 ปี หรือกฤษ ถึงบ้านพักในพื้นที่หมู่ 13 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งเป็นคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือในค่ายมือถืออห่งหนึ่ง ภายในห้างสรรพค้าชื่อดังในเมืองหาดใหญ่ เหตุเกิดวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา
จากการตรวจค้นในบ้านก็พบของกลางโทรศัพท์มือถือไอโฟน 16 Pro Max ที่ขโมยมา พร้อมกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปก่อเหตุซึ่งเป็นหลักฐานตามภาพจากกล้องวงจรปิด โดยตำรวจตามจับได้จากหมายเลข IMEI ของมือถือเครื่องนี้ พบว่าใช้กับซิมการ์ดเบอร์มือถือของ นายกฤษณพงศ์ จึงสามารถตามจับกุมได้ถึงบ้าน
ซึ่ง นายกฤษณพงศ์ ก็จำนนด้วยหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและมือถือที่ขโมยมา ยอมรับสารภาพว่า ขโมยมือถือเครื่องนี้มาจริง โดยในวันเกิดเหตุได้ทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปจ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือภายในศูนย์บริการแห่งนี้ โดยทำทีกดคิวเหมือนลูกค้าทั่วไปและเดินดูมือถือในร้านไปเรื่อย จนไปพบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้วางอยู่บนโต๊ะซึ่งเป็นของลูกค้าที่นำมาขายที่ร้าน เมื่อสบโอกาสไม่มีใครเห็นก็หยิบมือถือเครื่องนี้ใส่กระเป๋าและเดินออกมาจากร้าน แล้วนำใส่ซิมการ์ดเบอร์ตัวเองใช้งาน ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถตรวจสอบจาก IMEI เครื่องได้
เบื้องต้น นายกฤษณพงศ์ ถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร และจากการตรวจสอบประวัติพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ว่าเป็นโจรอาชีพเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วอย่างน้อย 5 คดี ในพื้นที่ อ.บางกล่ำ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา