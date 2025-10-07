บิ๊กซีสุไหงโก-ลกกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลพื้นที่เข้มงวด

นราธิวาส - บิ๊กซีสุไหงโก-ลกเปิดให้บริการปกติแล้ว แต่บรรยากาศยังคงเงียบเหงา ยังไม่เปิดเผยมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน ขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงบูรณาการดูแลพื้นที่เข้มงวด ด้านร้านทองยังไม่เปิด
วันนี้ (7 ต.ค.) บรรยากาศที่ Big C สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการตามปกติหลังจากถูกคนร้ายอาวุธครบมือเข้าไปปล้นทองจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการเปิดให้บริการเป็นเวลาตามปกติตั้งแต่ 08.00–20.30 น. ตั้งแต่เช้ากลุ่มลูกค้าในพื้นที่เข้าไปใช้บริการบางตา ไม่หนาแน่นมากนักอาจจะเพราะยังเป็นช่วงเช้า ส่วนร้านทองเยาวราชกรุงเทพยังคงปิดร้านถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้
พนักงาน เปิดเผยว่า การเข้าใช้บริการช่วงเช้ายังเป็นไปตามปกติ ลูกค้าจะไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะคึกคักตั้งแต่เที่ยงต่อเนื่องถึงช่วงเย็นและค่ำ ส่วนมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการสาขา Big C สุไหงโก-ลก แต่อย่างใด
ขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นทอง จากร้านเยาวราชกรุงเทพภายในบิ๊กซี สุไหงโก-ลก โดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมระหว่างกำลังฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องสงสัย พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งเส้นทางลัดเลาะตามแนวชายแดน ซึ่งอาจถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกนอกประเทศ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ โดยใช้กำลังลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วและโดรนลาดตระเวนทางอากาศเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย และหน่วยเฉพาะกิจทางน้ำได้ออกปฏิบัติการตรวจตราแนวแม่น้ำโก-ลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมกันเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหว โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย