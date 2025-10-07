เสี่ยล้งทุเรียนชุมพรเปิดใจ จ้างตบหลานสะใภ้ที่มาเป็นชู้กับลูกชาย ลั่นหมดเท่าไหร่ก็ยอม ไม่ให้ใครมาทำลายครอบครัว

ชุมพร - เสี่ยเจ้าของล้งทุเรียน ชุมพร จัดหนัก! โชว์เงินก้อนโต 1 ล้าน จ้างตบชู้ของลูกชาย จนกว่าจะเลิกกัน กู้ศักดิ์ศรีให้ลูกสะใภ้ ลั่นหมดเท่าไหร่ก็ยอม ไม่ให้ใครมาทำลายครอบครัว เผยชู้เป็นลูกจ้างได้หลานตนเป็นผัวไม่พอ ริเอาลูกชายเป็นผัวอีกคน
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ อานนท์ รถทอง โพสต์ข้อความระบุว่า “หาทีมตบประจำหลังสวนทุกทีม ให้ตบครั้งละ 30,000 ต้องตบ 10 ทีขึ้นไป ค่าตำรวจ ออกให้ แล้วแต่ทีมไหนเจอก่อนตบก่อน จ่าย 30,000 แล้ว ทีมต่อๆไปใครเจอตบได้เลยมารับอีก 30,000 วันเจอกี่ครั้ง ให้ตบทุกครั้งแล้วมารับเงินจากป๋านนท์ โทษฐานแย่งผัวชาว บ้านเค้า ตัวเองก็มีผัวอยู่แล้วยังมาแย่งผัวคนอื่นเค้าอีกหญิง ก็ ชั่วชายก็เลวบัดซบ ขอบพระคุณมากป๋านนแก่แล้วไปตบ เอ็งไม่ไหว (ตบแล้วถ่ายรูปมาเบิกเงินค่าปรับออกให้) พ่อผัว จ่ายค่าตบให้ลูกสะใภ้ครับแล้วก็ให้ตบได้ทั่วราชอาณาจักร ใครตบ เสร็จถ่ายรูปมาครับตบได้ทุกวัน จนกว่ามันจะเลิก กับลูกชาย
(อยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกที่ ของอำเภอหลังสวน และตะโก ถ้าเจอรถสี่ประตู ฟอร์ดแร็พเตอร์ ทะเบียน 3456 จันทบุรี สีดำ อยากให้จับอาวุธ ข้าวหลามมีอยู่สองกระบอก 11.มม กับ 9 มม ครับ มองแล้วลูกชายไม่ปกติเหมือนโดนวางยา ครับ ขอเจ้าหน้าที่คนไหนสภ. ไหนจับได้ผมในฐานะพ่อครับ ขอเลี้ยง กาแฟ 50,000 ครับคิดว่าสงสารคนแก่ๆครับ” พร้อมกับโพสภาพหญิงลูกจ้างกับลูกชาย หลังจากโพสเรื่องราวดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมง มีการเผยแพร่กระจายกันเป็นจำนวนมาก
วันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก เพื่อนัดหมายสอบถามความเป็นมา โดยได้พบกับนาย อานนท์ รถทอง หรือป๋านนท์ อายุ 65 ปี เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนรายใหญ่ชื่อ ป๋านนท์&ป้าอร ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย 41ฝั่งขาล่องใต้ เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ได้คุยทักทายเบื้องต้นก่อนป๋านนท์ เดินเข้าไปในบ้านพักหรูที่อยู่ภายในล้งรับซื้อทุเรียน เดินออกมาพร้อมกับถือเงินก้อนโตจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมกับวางลงบนโต๊ะไม้
พร้อมกับเล่าความเป็นมาก่อนโพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กว่า หญิงที่เป็นชู้กับลูกชาย เป็นลูกจ้างของล้งตำแหน่งเสมียน ต่อมาได้กับหลานชาย เลยยกสถานะจากลูกจ้างเป็นหลานสะใภ้อยู่กินกันได้ปีกว่าๆ จนมารู้แน่ชัดเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เอาลูกชายของตนเป็นผัวอีกคน รู้ทั้งรู้ว่าลูกชายมีภรรยาอยู่แล้ว ซึ่งลูกสะใภ้เป็นคนขยันทำงาน ตนเองทนเห็นผู้หญิงแบบนี้มาทำลายครอบครัว มาทำชั่วกันเรายอมไม่ได้ ให้ครอบครัวพังไม่ได้ หมดเท่าไหร่ก็ยอม จึงโพสต์ข้อความ ใครตบได้ให้ครั้งละ 3 หมื่นบาท แต่ต้องตบครั้งละประมาณ 10 ที แค่ตบสั่งสอนเท่านั้น เจอตบจนกว่าจะเลิกกับหลานและลูก เมื่อนั้นจบกัน ถ้าไม่เลิกเจอตบตลอดตบได้ทั่วประเทศ
ป๋านนท์ เล่าด้วยความอัดอั้นใจอีกว่า ตนเองไม่กลัวเรื่องหากถูกดำเนินคดีต่างๆ ยอมโดนจับยอมสารภาพกับศาล ในฐานะเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวปล่อยให้ครอบครัวพังไม่ได้ ต้องปกป้องครอบครัวลูก ถ้าปกป้องไม่ได้ให้ตายดีกว่า ที่มันมาเลือกลูกชายป๋าเพราะลูกชายป๋ามีเงิน ก่อนหน้านี้ให้เงินไป 6-7 ล้าน เอาเงินไปเปย์ผู้หญิงคนนี้หลอกหมด แทนที่จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจต่อยอด
สำหรับข้อความและรูปภาพที่เอาไปโพสต์นั้นหากถูก พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ก็ยินดีชดใช้ซึ่งเรื่องนี้เตรียมใจไว้แล้วพร้อมสู้ตายเพื่อปกครอบครอบครัวให้ลูกสะใภ้ ล่าสุดเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวันนี้(6 ต.ค.) ลูกสะใภ้ขับรถไปเจอลูกชายและหญิงลูกจ้างปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกันลูกชายเอาปืนพกสั้นออกมาขู่หันปากกระบอกปืนไปมา โดยที่มีหญิงลูกจ้างคนดังกล่าวนั่งเก็บตัวเงียบอยู่ในรถ
หลังเกิดเรื่องลูกสะใภ้ได้แจ้งความไว้แล้วที่ สภ.บ้านในหูต มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้ว เราต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกสะใภ้เพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรคนทำงานเป็นแม่ค้ารายใหญ่เช่นกันมีหน้ามีตาทางสังคม แต่ลูกชายเห็นลูกจ้างดีกว่าเอามาเป็นแบบนี้
"เรื่องนี้ป๋าต้องจัดหนักป๋าจะจ้างคนไปฆ่าเขาก็ได้ แต่ใจมันไม่ได้เพราะทำบุญมาตลอดชีวิต แค่ให้ตบสั่งสอนพอ และจะโพสต์จนกว่ามันจะเลิกกัน ส่วนหลานชายทำใจไม่ได้หนีกลับบ้านไปแล้ว” ป๋านนท์เปิดใจ