กอ.รมน.เผยเหตุบึ้มตู้เอทีเอ็ม ม.ฟาฏอนี คนร้ายหวังเงินหล่อเลี้ยงขบวนการ

ปัตตานี - กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยพฤติกรรมคนร้ายบึ้มตู้เอทีเอ็มหน้า ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี ลงมือก่อเหตุ 3-5 คน บุกเข้าคุมตัว รปภ. 2 นาย มัดมือมัดเท้าปล้นปืนลูกซอง 2 กระบอก แล้วจึงลงมือก่อเหตุระเบิดตู้เอทีเอ็มแต่ไม่สามารถเอาเงินไปได้ คาดต้องการเงินไปหล่อเลี้ยงขบวนการ
วันนี้ (7 ต.ค.) ความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี หมู่ที่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงพฤติการณ์ของกลุ่มคนร้าย
จากรายงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแน่ชัด จำนวนประมาณ 3-5 คน ได้เดินเท้าลงมาจากเนินเขาซึ่งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และลอบเข้ามาในพื้นที่ ก่อนจะบุกเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 นาย แล้วมัดมือไว้ภายในป้อมยาม พร้อมทั้งได้ยึดอาวุธปืนลูกซองประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปจำนวน 2 กระบอก
หลังจากนั้น กลุ่มคนร้ายได้ดำเนินการวางระเบิดตู้เอทีเอ็มซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับป้อมยามดังกล่าว จนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่สามารถขโมยเงินสดออกจากตู้เอทีเอ็มไปได้ ก่อนจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีขึ้นไปบนเนินเขาเส้นทางเดิม
การกระทำครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของผู้ก่อเหตุ ที่เลือกใช้ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พฤติการณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการก่อเหตุเพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินสำหรับใช้หล่อเลี้ยงกลุ่มของตน ซึ่งขัดแย้งกับการโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อพี่น้องประชาชน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด