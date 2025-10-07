เปิดใจอดีต หัวหน้าอุทยานฯเกาะสิมิลัน ถูกย้ายฟ้าผ่า หลังมาทำงานได้แค่ 3 เดือน

พังงา – เปิดใจ อดีตหัวหน้าอุทยานฯเกาะสิมิลัน ถูกย้ายพ้นพื้นที่หลังมาอยู่ไม่ถึง 3 เดือน ระบุเหมือนฟ้าผ่า เพราะเป็นการโยกย้ายแบบกะทันหัน แต่ข้าราชการย้ายไปอยู่ที่ใหนก็พร้อมทำงาน ด้านเอกชน วอนกรม ย้ายให้เป็นไปตามวาระ
จากกรณีมีคำสั่งย้ายด่วน นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน แบบฟ้าผ่า เมื่อวันที่25 กันยายน 2568 ให้ไปเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง ทั้งๆที่เพิ่งมารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนมองว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวมีความแปลกๆ เพราะอดีตหัวหน้าอุทยานฯ เพื่งมารับตำแหน่งได้ไม่นาน และช่วงที่มารับตำแหน่งเป้นช่วงที่มีการปิดเกาะสิมิลัน
ล่าสุด นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้ออกมาเปิดใจถึงคำสั่งย้ายฟ้าผ่าว่า ตนเองก็รู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่ากับคำสั่งย้ายที่ออกมา ในขณะที่ตนเองกำลังเตรียมตัวเดินทางไปรับรางวัล จุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนระดับโลก2025 “Green Destinations Top 100 Stories” ในงาน Green Destinations Global Conference 2025 ที่เมืองมงต์เปลลิเยร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 29 กันยายน 2568
ซึ่งตนเองขณะเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้ร่วมกับ ททท. เสนอโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” ภายใต้ชื่อ “A Hero’s Tale from Lanta Island” ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ในการร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจากปัญหาขยะทะเลและการขาดแคลนเปลือกหอยที่เปรียบเสมือน ‘บ้าน’ ของปูเสฉวน โดยประชาสัมพันธ์รับบริจาคเปลือกหอยจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มจำนวนบ้านให้กับปูเสฉวน และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
สำหรับการมารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนั้น ได้มาในช่วงปิดการท่องเที่ยว และ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทุ่นจอดเรือ อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ซ่อมแซมเรือของอุทยานฯให้ใช้ได้ทุกลำ รวมถึงการอนุรักษ์ การเก็บขยะทะเล และการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ ผู้ประกอบการนำเที่ยว เพื่อร่วมกันบริหารจัดการให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อจะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่15 ตุลาคม 2568 นี้
สำหรับการถูกโยกย้ายในครั้งนี้ ก็รู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนั้นจะต้องรับให้ได้ไม่ว่าจะถูกโยกย้ายไปทำงานที่ไหน แต่การถูกโยกย้ายแบบนี้ มันกะทันหันเกินไป เหมือนกับกำลังเตรียมโชว์ฝีมือการทำงาน แต่กลับมาถูกย้ายเสียก่อนที่จะได้ทำงาน จึงอยากให้ผู้บังคับบัญชามีมาตรฐานในการโยกย้ายมากกว่านี้เพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ประชุมพูดคุยร่วมกับทางอุทยานฯในการเตรียมเปิดการท่องเที่ยวในหมู่เกาะสิมิลัน การที่กรมอุทยานมีคำสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานฯในครั้งนี้ ต่างก็เกรงว่าจะทำงานให้การทำงานร่วมกันไม่ต่อเนื่อง เพราะในซีซั่นที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในส่วนของภาคเอกชนก็มองว่าการโยกย้ายของกรมอุทยานฯมักจะไม่เป็นปกติ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มาโดยตลอด จึงอยากขอให้มีการโยกย้ายเป็นวาระๆไป คนละ1ฤดูกาล หรือ 2ฤดูกาล ในส่วนของหัวหน้าที่โดนย้ายนั้นตนเองก็รู้สึกเห็นใจเพราะจากการที่ร่วมงานกันมาก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจทำงาน ก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป
ขณะที่ นส.เฉลิมศรี แพใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น เปิดเผยว่า ทางท้องถิ่นก็มีเรื่องที่กำลังปรึกษาหารืออยู่กับอุทยานฯ ทั้งเรื่องของของเขตการปกครองที่หมู่เกาะสิมิลัน อยู่ในตำบลเกาะพระทอง อ.คุระบุรี แต่ที่ทำการอุทยานฯและผู้ประกอบการนำเที่ยวส่าวนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่น มีการนำขยะจากเกาะมาขึ้นฝั่งและกำจัดในพื้นที่ตำบลลำแก่น การที่กรมอุทยานฯโยกย้ายหัวหน้าอุทยานฯบ่อยๆนั้นไม่เป็นผลดีในเรื่องการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและพื้นที่ ควรจะมีการย้ายเป็นวาระๆหากไม่มีการกระทำความผิด