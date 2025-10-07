xs
ช่วงนี้เน้นเงินทอง! คนร้ายวางระเบิดตู้เอทีเอ็มหน้า ม. ฟาฏอนี จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ปัตตานี - เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มATM ธนาคารอิสลาม หน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานีพังยับเยิน ไร้คนเจ็บ-ตาย

วันนี้(7 ต.ค.) เวลา 00.53 น. ได้เกิดเหตุ คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มATMธนาคารอิสลาม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บ้านโสร่ง

แรงระเบิดสร้างความเสียหายให้แก่ตู้เอทีเอ็มและบริเวณโดยรอบ พบเศษซากชิ้นส่วนกระเด็นกระจายเต็มพื้นที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโสร่ง ปิดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในระหว่างรอประสานกำลังชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดEOD เข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ปลอดภัย

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ และเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

