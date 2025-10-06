ตร.ภูธร ภาค 8 ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ได้ผู้ต้องหา-ของกลาง อาวุธปืน-ยาเสพติด-บ่อนพนัน อื่อ!

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจภูธรภาค 8 ระดมกวาดล้าง อาชญากรรม 5 วัน ระห่างวันที่ 1-5 ต.ค.นี้ จับกุมผู้ต้องหา ยาเสพติด อาวุธปืน บ่อนการพนัน อื้อ! กว่า 2,000 คดี ผู้ต้องหา 2,275 คน ต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 คนใหม่
วันนี้ (6 ต.ค.68) พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธร ผกก.สภ.ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมบุตรน้ำเพชรหอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรภาค 8 โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับสถานี ข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ภาค 8 จำนวน 121 แห่ง เข้าร่วม
พล.ต.ท. สิทธิชัย กล่าวว่า สำหรับในช่วงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม นี้ ตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบหมายและสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนและกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การพนันออนไลน์ ยาเสพติด พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง อาวุธปืน และวัตถุระเบิดผิดกฎหมาย สถานบริการ หนี้นอกระบบ และ บุคคลตามหมายจับ สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 2,168 คดี ผู้ต้องหา 2,275 คน
โดยมีผลปฏิบัติดังนี้ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุน 336 คดี ผู้ต้องหา 332 คน ของกลางเป็นอาวุธสงคราม 1 กระบอก อาวุธปืนไม่มีทะเบียน 151 กระบอก อาวุธปืนมีทะเบียน 71กระบอก วัตถุระเบิด 13 ลูก เครื่องกระสุน 2,413 นัด
ส่วนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 1,165 คดี ผู้ต้องหา 1,178 คน พร้อมของกลางยาบ้า 528,293 เม็ด ยาไอซ์ 551.21 กรัม เฮโรอีน 7.99 กิโลกรัม
ความผิดเกี่ยวกับ การพนันออนไลน์ 45 คดี ผู้ต้องหา 48 คน มีมูลค่าเงินทุนหมุนเวียน 3 ล้านบาท คดีการพนันทั่วไปจำนวน 141 คดี ผู้ต้องหา 228 คน
คดีหนี้นอกระบบ จำนวน 2 คดี ผู้ต้องหา 2 คน ตั้งข้อกล่าวหาว่า ตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบสินเชื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตและให้บุคคลกู้ยืมเงินเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ยึดรถจักรยานยนต์ของกลาง จำนวน 94 คัน รถยนต์ 6 คัน รถไถ 2 คัน รวมมูลค่าสินทรัพย์ จำนวน 8,400,000 บาท มู ลหนี้ 2,070,000 บาท
คดีค้ามนุษย์ 2 คดีผู้ต้องหา 2 คน คดีพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจำนวน 56 คดี ผู้ต้องหา 86 คน คดีพระราชบัญญัติสถานบริการ จำนวน 31 คดี ผู้ต้องหา 31 คน และการจับกุมบุคคลตามหมายจับ 378 หมายจับ ผู้ต้องหา 368 คน
พล.ต.ท. สิทธิชัย กล่าวต่อว่า นอกจากคดีต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า ทั้งสิ้น 378 หมายจับ จากจำนวนหมายจับคดีค้างเก่าของตำรวจภูธรภาค 8 ที่ยังคงเหลือทั้งหมด 8,588 หมายจับ ทำให้หมายจับคดีครั้งเก่าลดลงถึง 4.4%
อย่างไรก็ตาม ตำรวจภูธรภาค 8 จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขต่อไป