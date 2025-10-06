กมธ.ทหารฯ วุฒิสภา ให้เวลา "แม่ทัพภาค 4 ป้ายแดง" พิสูจน์ฝีมือดับไฟใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรรมาธิการทหารฯ วุฒิสภา ให้เวลาแม่ทัพภาค 4 ป้ายแดงแก้ปัญหาไฟใต้ อยากเห็นนโยบายสร้างสันติสุขให้ประชาชน
วันนี้ (6 ต.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว.สงขลา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า หลังจาก พล.ท. นราธิป โพยนอก มารับหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 4 เต็มตัวแล้ว ก็ได้มีการโยกย้ายตำแหน่งหลายตำแหน่ง ที่เห็นได้ชัดคือตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (ผบ.ฉก.นราธิวาส) ซึ่งมีการนำรองแม่ทัพภาคที่ 1 มาดำรงตำแหน่งแทน เข้าใจได้ว่า จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ล่อแหลมที่สุดในบรรดาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากที่สุด เพราะมีพื้นที่ติดกับรัฐกลันตันของมาเลเซีย ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของขบวนการ BRN ทำให้การลำเลียงกำลังคนและยุทโธปกรณ์จากฝั่งมาเลเซียทำได้สะดวก เนื่องจากมีแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร ข้ามไปมาตรงไหนก็ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ที่มีท่าข้ามถึง 250 แห่ง หากไม่สามารถปิดกั้นชายแดนได้ การแก้ปัญหาการก่อการร้ายใน จ.นราธิวาส ก็จะทำได้ยาก
นายไชยยงค์ กล่าวว่า การที่แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่นำคนที่ไว้ใจมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ฉก. และคาดว่าในอนาคตตำแหน่งหลักๆ ที่จะมาช่วยแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟใต้ จะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น อาทิ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้อำนวยการศูนย์สันติสุข และผู้บังคับกองกำลังต่างๆ ซึ่งต้องมีการสับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานของแม่ทัพมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่สิ่งที่อยากเห็นคือนโยบาย เพราะนโยบาย 5 ข้อที่ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนไปนั้น สำหรับผมยังไม่โดนใจ
“ผมอยากเห็นการแถลงข่าวที่ชี้ชัดจากแม่ทัพภาคที่ 4 หรือ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ว่าจะทำอะไร ขอแค่เรื่องเดียวก็พอ คือการแก้ปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ทำมาแล้ว 21 ปี อะไรที่ทำแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไฟใต้โดยตรงก็ควรเลิกไป แล้วหันมาทำในสิ่งที่แม่ทัพภาคที่ 4 คนก่อนๆ ยังไม่ได้ทำ ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาจากกลุ่ม BRN ผมอยากเห็นตรงนี้มาก แต่ก็ยังไม่ขอ ‘ตีเรือทั้งโกรน’ จะให้เวลาท่าน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงสิ้นปี 2568 เพื่อดูว่าสถานการณ์ภายใต้การบริหารของ พล.ท. นราธิป โพยนอก จะดีขึ้นหรือไม่ หลังจากนั้นค่อยมาวิจารณ์กันอีกครั้ง ในฐานะกรรมาธิการทหารฯ และเลขานุการฯ จะนำคณะกรรมาธิการฯ ลงมาพบกับแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า การที่ พล.ท.นราธิปลงมารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยความตั้งใจจริง ก็อยากบอกกับทุกคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ลองดูการทำงานของแม่ทัพคนใหม่สักระยะหนึ่ง และหากใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะมีช่องทางในการสื่อสารกับท่านแม่ทัพได้โดยตรง เพราะแม่ทัพทุกท่านที่มาดำรงตำแหน่งที่นี่ต่างให้ความสำคัญกับภาคประชาชน การสื่อสาร และการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา พื้นที่นี้เหมือนเป็น ‘หนูตะเภา’ ให้รัฐบาลได้ลองผิดลองถูก ครั้งนี้ที่แม่ทัพคนใหม่เป็น ‘เสือข้ามห้วย’ มาจากภาคอีสาน ก็อาจจะเป็นการลองถูกเสียทีก็เป็นได้