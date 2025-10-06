ไฮซีซั่นปีนี้ ผู้โดยสารผ่านสนามบินภูเก็ตทะลุ 18 ล้านคนแน่ นักท่องเที่ยวจีนยังเข้าน้อยช่วงหยุดยาววันชาติจีน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ตครบรอบ 37 ปี ผอ.เผยผู้โดยสารผ่านเข้า-ออก ทะลุ 18 ล้านคนแน่ปลายปีนี้ รัสเซียมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยจีน เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบิน ผู้โดยสารไฮซีซั่นนี้ จีนยังเข้าน้อยช่วงหยุดยาววันชาติจีน
วันนี้ (6 ต.คน.68) ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมครบรอบ 37 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และมีนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ในโอกาสนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 7 ทุน ทุละ 3000 บาท อีกด้วย
นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต แถลงข่าวการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ตในรอบปี ว่า ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงต้นปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น 105% ผู้โดยสารใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด แต่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยสารยังเข้ามาน้อย หรือร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 นั้นผู้โดยสารมีจำนวน 88% ส่วนช่วงโกลเด้นวีค หรือวันชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคมนี้ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายังถือว่ายังน้อยอยู่ โดยผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตอันดับหนึ่ง คือ รัสเซีย ตามมาด้วยจีน และอินเดีย เป็นต้น
ส่วนในอนาคตนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตยังจะมีโครงการต่างๆอยู่ระหว่างการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ที่มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตรจากอาคารเดิม 70,000 ตารางเมตร คาดว่าการออกแบบจะออกแบบแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรก ของปี 2569 และหาผู้รับจ้างและก่อสร้าง จนสามารถใช้การได้ในปี 2572 ในขณะเดียวกันยังมีการปรับปรุงทางกายภาพของท่าอากาศยานภูเก็ต เช่น การปูพื้นพรม และปรับปรุงห้องน้ำ ในปี 2569 นี้ท่าอากาศยานภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าอาจเกิดความไม่สะดวกแต่จะให้มีผลกระทบกับผู้โดยสารน้อยที่สุด
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวอีกว่า ในปี 2567 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารผ่านจำนวน 16 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 หรือว่าก่อนโควิดระบาด มีจำนวนสูงถึง 18 ล้านคน ในเบื้องต้นยังยืนยันจำนวนผู้โดยสารอาจจะแตะถึง 18 ล้านคนในปีนี้ โดยต้องรอสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น และจากข้อมูลนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตอาจจะเสียโอกาสไปในช่วงของLow Season ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มผู้โดยสารชาวจีน ไม่ได้เดินทางมามากเหมือนเดิมหรือนักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางน้อยลงและจะเริ่มเดินทางเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้
“ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารในช่วงไฮซีซั่นนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดถึง 600 เที่ยวบินต่อวัน แต่ในปัจจุบันนี้ ช่วงโลว์ซีซั่น มีเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 280-300 เที่ยวบินต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 380-400 เที่ยวบินต่อวันต่อ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงทางวิ่งทางขับและหลุมจอดให้มีสภาพดีที่สุดสำหรับรองรับสายการบินต่างๆปัจจุบันสามารถรองรับได้ 25 Movementsต่อชั่วโมง พร้อมกันนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้รับการสนับสนุนจากด่านตรวจคนเข้าเมืองจัดเตรียมบุคลากรพร้อมช่องทางเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ขนส่งมีรถประจำทาง 3 เส้นทางศูนย์ในอนาคตนี้จะเพิ่มเป็น 4-5 เส้นทางด้วย ใแอรวมทั้งรถแอพพลิเคชั่นให้บริการ 3-4 ราย ที่ยังคงให้บริการต่อไปรวมไปถึงรถแท็กซี่และรถสัมปทานรถแท็กซี่มิเตอร์” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่าและว่า
โดยสายการบินที่จะบินเข้ามาภูเก็ตในช่วงไฮซีซั่นนี้ อันดับต้นๆ จะเป็นสายการบินจากประเทศจีน มีสูงถึง 29 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารอยูที่ 11,000 คนหรือวันเริ่มต้นโกเด้นวีค มีผู้โดยสารจีนจำนวน 4,297 คน ส่วนเที่ยวบินของรัสเซียมีจำนวนน้อยกว่าแต่จำนวนที่นั่งผู้โดยสารมากกว่าจึงมีจำนวนผู้โดยสารใกล้เคียงกันคือ 12,000 คนต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ผู้โดยสารสูงสุด คือ รัสเซีย รองลงมาจีน และอินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เยอรมัน ซาอุดิอาระเบียและมาเลเซีย
และในช่วงไฮซีซั่นนี้จะมีสายการบินใหม่ใหม่จากต่างประเทศบินเข้าภูเก็ต เกือบ เช่น Air France ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน บินตรงจากกรุงปารีสสู่ภูเก็ตและในปัจจุบันนี้มีสายการบินมาจากกรุงริยาด้วยประเทศซาอุดิอาระเบีย เริ่มให้บริการแล้วรวมไปถึงสายการบิน Iran และสายการบินจากประเทศอิสราเอล ด้วย